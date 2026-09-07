Laporta vuelve a llamar a las puertas de los inversores para salvar el gran proyecto del Barcelona

En un nuevo paso que confirma la magnitud de las presiones financieras que impone el proyecto de remodelación del Camp Nou, el FC Barcelona decidió volver al mercado de bonos mediante la emisión de un nuevo y cuantioso tramo por valor de 210 millones de euros, una medida para la que la junta directiva solicitará la aprobación de la Asamblea General Ordinaria.

El club explicó en su comunicado que esta operación se ha vuelto necesaria debido al desfase temporal que afecta a sus flujos de caja, consistente en el inicio del pago de los costes financieros vinculados al proyecto "Espai Barça" antes de la plena puesta en funcionamiento del Spotify Camp Nou y de sus ingresos previstos.

Esta nueva emisión, según el diario español "Mundo Deportivo", se suma al paquete de bonos existente que el club emitió en los años 2021 y 2024, conocido como los bonos de medios.

El club reveló que la mitad del valor de esta nueva emisión, es decir, el equivalente a 105 millones de euros, ya se colocó en julio de 2026 con un tipo de interés del 5,14% en medio de una fuerte demanda por parte de los inversores, mientras que el club planea completar la colocación del segundo tramo restante durante los próximos meses de octubre o noviembre.

Estos bonos se caracterizan por gozar de prioridad de cobro sobre los ingresos de la retransmisión televisiva, lo que los convierte en una garantía de primer orden sobre la cuenta en la que se depositan dichos ingresos, algo que les otorga un gran atractivo para los inversores.

El Barcelona también explicó el mecanismo de amortización: los bonos de medios se amortizan parcialmente a lo largo de varios años a partir del sexto año, y parcialmente al vencimiento del préstamo tras diez años, situándose el coste medio de la deuda emitida entre los años 2021, 2024 y 2026 en un 3,36%.

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La compañía Goldman Sachs se encarga de organizar esta operación, que se cerrará con inversores institucionales a largo plazo, mientras que también se espera que el club refinancie los vencimientos de octubre de 2026 y octubre de 2027, que ascienden a unos 30 millones de euros cada uno, en el marco de la reestructuración de su deuda para garantizar la estabilidad del proyecto más grande de su historia.