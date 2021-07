Laporta respira: el Barcelona puede endeudarse más

La agencia de calificación Fitch aprueba el valor del crédito del club, aunque le alerta que necesita mejorar para no perder dicha valoración

El Barcelona necesitaba una noticia como la recibida ayer para destensar un par de agujeros de un cinturón económico que le ahoga. La agencia de calificación de empresas Fitch informó al club que el valor de su deuda se sitúa en el borde positivo entre los bonos de calidad y los bonos basura. Por ahora, el crédito azulgrana es seguro. La agencia norteamericana evaluó con una Triple B negativa (BBB-) el valor de la emisión de deuda del Barça, lo que significa que la entidad blaugrana puede seguir endeudándose si la gestión del club mejora día tras día.

¿Qué significa un valor BBB-? Las valoraciones del crédito de una sociedad van de la AAA+ hasta la C-. Una AAA+ significa que la empresa es una de las más seguras del mundo para prestarle dinero. Existen muy pocas con dicho valor. Por el contrario, una C- la transforma en una empresa con muy pocas posibilidades de retorno de dicho préstamo. La BBB-, que es la calificación que Fitch le ha adjudicado al Barça, deja al club en una parte media de la tabla. Eso sí, rozando el límite de la negatividad. "Es una buena noticia, muy positiva. Se podía esperar una valoración peor", comenta el financiero Marc Ciria, experto en el análisis de las cuentas del Barça. "En general, es una nota que da confianza al mercado financiero", afirma Ciria.

La valoración BBB- permite al Barcelona seguir pidiendo crédito a un interés por debajo del 3%. La idea del club es refinanzar la deuda actual de casi 1.200 millones de euros, sobre todo la que tiene a corto plazo, cercana a 750 millones, y pasarla a un largo plazo que le permita devolver el dinero en más tiempo del firmado hasta ahora. La Asamblea de socios del pasado junio aprobó la emisión de un préstamo de 525 millones de euros que deberá gestionar el fondo de inversión Goldman Sachs. Principalmente, para devolver 200 millones de bonos a muy corto plazo emitidos con las aseguradoras francesas Allianz y Amundi.

Sin embargo, esa valoración BBB- es una alerta a navegantes. La valoración de Triple B negativa deja al club con la obligación de mejorar su gestión para no caer, durante los próximos años, en una valoración inferior, algo que haría recular a los inversores. "El negativo viene por como estábamos. Si seguimos igual, perderemos la Triple B negativa", avisa Ciria. “Una Triple B positiva querría decir que se está yendo por buen camino para ser muy estable. La Triple B negativa te avisa de que, si sigues igual, te acabaran bajando a Triple C positiva, que no es una buena calificación", concluye el experto en finanzas.

Para el Barça, esta noticia es oro. El club puede seguir adelante con el préstamo de 525 millones acordado con Goldman Sachs e, incluso, si quisiese podría buscar más métodos de refinanciación de su deuda para quitarse de encima una presión asfixiante. De hecho, la entidad blaugrana sigue inmerso en una negociación que le permita reducir los gastos correspondientes a la primera plantilla de fútbol. El club necesita recortar los salarios de los futbolistas para poder inscribir a los nuevos fichajes y, sobre todo, a Lionel Messi, que sigue esperando el momento definitivo para firmar su renovación.