Laporta aviva la polémica sobre los rumores de la fuga de Mbappé y dispara contra Pérez

Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló sobre varios asuntos relacionados con su club y con su rival, el Real Madrid, además de las lesiones de Kylian Mbappé y Raphinha.

Joan Laporta fue una de las figuras principales en la trigésima tercera reunión de la Asociación de Clubes de Fútbol Europeos (EFC), conocida anteriormente como Asociación de Clubes Europeos (ECA), que se celebró en Copenhague, Dinamarca.

Laporta concedió una entrevista al diario "Mundo Deportivo" al margen de este evento.

Esta es la primera participación del Barcelona como miembro de pleno derecho de esta organización desde su salida de la Asociación de Clubes Europeos por el intento de crear la "Superliga".

Laporta congenió muy bien con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, a pesar de la polémica que se generó durante el verano en torno a Julián Álvarez.

El Real Madrid, por su parte, no acudió a la reunión, pero Laporta aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje sobre la demanda que el Barcelona presentó contra Florentino Pérez a raíz de sus acusaciones al club catalán de robar siete títulos de LaLiga. Ambas partes tienen previsto acudir a un acto de conciliación en Madrid el próximo 25 de noviembre.

Laporta declaró: "Sí, valoramos la calurosa bienvenida que recibió el Barcelona al regresar a los clubes de fútbol europeos. También valoramos que se nos invitara a participar con un papel importante en la organización. Y expresamos nuestro agradecimiento personal al presidente del consejo, Nasser Al-Khelaïfi, que tuvo un papel decisivo en el regreso del Barcelona a la Asociación de Clubes Europeos".

Y continuó: "Afrontamos este asunto con el mismo sentido de la responsabilidad que el Barcelona muestra siempre en su participación en las instituciones europeas. Y estamos muy contentos de estar aquí".

Añadió: "Además de la fuerte competencia que mantenemos sobre el terreno de juego, nos une un motivo común: trabajar juntos para mejorar las competiciones, reforzar la situación financiera de nuestros clubes, dar oportunidades a los jóvenes talentos y, por supuesto, proteger a nuestros jugadores".

Prosiguió: "Ahora hay preocupación por estos parones, que son una especie de periodo de preparación para la temporada. En cuanto al fútbol internacional, existe cierta inquietud porque las lesiones son muy frecuentes, como ocurre ahora, y desgraciadamente en el Barcelona Éric García sufrió lo que parece ser una lesión leve. También escuché que Raphinha tuvo que retirarse del partido de Brasil por sentir algunas molestias, y veremos la gravedad de esta lesión".





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La lesión de Mbappé y los rumores de escapada

Laporta agregó: "Lo mismo le ocurrió al Real Madrid con Mbappé. No sé exactamente la gravedad de la lesión, y esperamos que no sea grave".

Sobre los rumores de que Mbappé se libró de los partidos de Francia alegando una lesión para volver al Real Madrid, el presidente del Barça comentó: "Bueno, en este sentido, no tengo más información que la que se ha publicado en los medios. Todos pensamos en esto en algún momento, pero la realidad es que queremos que nuestros jugadores participen de forma activa en nuestros clubes y que estén en las mejores condiciones para jugar con nosotros; sabemos que tienen que incorporarse a la selección nacional, es un compromiso y lo respetamos, pero los entrenamos y los preparamos para jugar con nuestros clubes".

En cuanto al encuentro con Miguel Ángel Gil Marín, aclaró: "Una persona amable y excelente. Cuando nos vimos, coincidimos en la necesidad de mantener la buena relación entre nuestros dos clubes y nuestra relación personal. Le aprecio mucho, y él lo sabe, y yo también siento su afecto, y cuando nos vimos nos abrazamos de inmediato. Creo que hemos superado las diferencias y hemos retomado nuestra relación como debe ser. Y estoy muy contento porque es una persona a la que aprecio mucho".

La crisis con Florentino Pérez y el duelo con el París

Joan afirmó: "¿Y qué hay del Real Madrid? El Barcelona presentó una demanda en la que busca llegar a un acuerdo tras las declaraciones de Florentino Pérez en una rueda de prensa".

Y añadió: "Lo que no podemos aceptar es la tergiversación de la verdad y que ataquen al Barcelona cada vez que hablan en público. Nuestro departamento jurídico reacciona ante estas situaciones, y actuamos contra todo aquel que nos condenó incluso antes de juzgarnos y dijo cosas que no eran ciertas, y seguimos trabajando con el mismo enfoque".

Prosiguió: "Espero que rectifiquen esta situación y que se resuelva. Como saben, las relaciones con el Real Madrid se han deteriorado. Aparecieron en el caso Negreira, lo que entendemos que no fue más que un intento de alargar el caso y justificar las actuaciones de su canal de televisión y un relato previo. Y ahí está la discrepancia, porque la relación existente entre nosotros es inexistente".

Laporta recibió una pregunta que decía: ¿has hablado con Al-Khelaïfi sobre la posibilidad de que se dispute una final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el París Saint-Germain? Y respondió: "Ambos creemos que tenemos a los dos mejores equipos de Europa en este momento. Ellos son los actuales campeones de Europa, y nosotros ofrecemos un fútbol excelente. Creo que sería la más potente de Europa. Barcelona contra París Saint-Germain, y París Saint-Germain contra Barcelona. Nuestro próximo partido se disputará el 20 de octubre; ya hemos hablado, y será un placer ir a París y encontrarme con él antes de ese partido tan especial".

Laporta y el Balón de Oro

La votación del premio del Balón de Oro ha concluido, y Laporta comentó al respecto: "Como saben, como aficionado y presidente del Barcelona, deseo que gane un jugador del Barcelona. Hay muchos candidatos, y estamos muy orgullosos de ellos. Y si gana Lamine Yamal, estaré muy contento porque ha hecho una temporada extraordinaria y ha deleitado al mundo del fútbol con su actuación destacada".

Y añadió: "Ha empezado esta temporada con un arranque fuerte, y sigue jugando a un nivel alto. Es de esos jugadores que, como dice él mismo, entretienen a los espectadores, y veremos qué ocurre el 26 del próximo mes, pero confiamos en que se haga justicia y en que gane un jugador del Barcelona. Y si Lamine es el ganador, estaremos enormemente felices".

El próximo domingo se disputa el clásico femenino en el estadio Spotify Camp Nou, y Laporta declaró al respecto: "Sí, tenemos un equipo estupendo. Como saben, lo hemos renovado y hemos hecho algunos cambios. Se marcharon algunas jugadoras destacadas, pero las nuevas jugadoras del equipo femenino del Barcelona están rindiendo de forma excelente. Seguimos cosechando victorias y jugando a un nivel muy alto, y veremos qué ocurre en el clásico".