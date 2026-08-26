La ley del "partido prohibido" enciende el sorteo de la Champions: la UEFA veta el duelo de Anfield entre el Liverpool y el Real MadridEn una decisión sin precedentes que cambiará el aspecto del sorteo de la Liga de Campeones de Europa, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol "UEFA" reveló una nueva ley que privará a los aficionados al fútbol de uno de los enfrentamientos más clásicos del continente.

Todas las miradas se dirigen mañana jueves hacia la ceremonia del sorteo de la fase de grupos, donde los equipos conocerán su recorrido en los ocho primeros partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), pero el Real Madrid y el Liverpool ya saben de antemano que su enfrentamiento en el estadio de Anfield es imposible esta temporada.

El motivo se debe a una nueva norma aprobada por la UEFA para evitar la aburrida repetición, ya que la federación busca no repetir el mismo partido en el mismo estadio en tres ediciones consecutivas y, en consecuencia, se excluyen del tercer sorteo los partidos que se han jugado dos veces seguidas en el mismo estadio.

Según el diario español "Sport", esta ley se aplica exactamente al enfrentamiento entre el Liverpool y el Real Madrid, pues el club merengue visitó el estadio de Anfield en las dos últimas ediciones, y perdió hace dos temporadas por 2-0, para volver a perder la temporada pasada por 1-0 en un partido apagado del conjunto blanco. Por eso la UEFA decidió proteger el torneo de la repetición del escenario por tercera vez.

Pero la prohibición no es total

La nueva ley conlleva una excepción llamativa, ya que la prohibición solo rige para disputar el partido en Anfield, mientras que la puerta permanece abierta para celebrarlo en el Santiago Bernabéu. Y como los dos últimos enfrentamientos se disputaron en Inglaterra, el sorteo podría poner al Liverpool en el camino del Real Madrid, pero esta vez en Madrid y no en Liverpool.

Esto significa que el Real Madrid tiene garantizado no disputar un viaje lleno de riesgos a Anfield, pero todavía puede recibir al Liverpool en su casa.

La UEFA aclaró que esta ley rige únicamente para la fase de grupos, y no incluye las rondas eliminatorias, de modo que si se cruzan los caminos del Real Madrid y el Manchester City, por ejemplo, pese a sus repetidos enfrentamientos en las últimas 8 ediciones, tendrán que jugar el uno contra el otro sin ninguna restricción.

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En cuanto al Barcelona, no tiene ningún partido "prohibido" esta temporada, al no haberse enfrentado al mismo rival dos veces consecutivas en el mismo estadio en las dos últimas ediciones, pero la ley comenzará a aplicársele en el futuro, pues si se enfrenta al París Saint-Germain en su casa este año en Montjuïc tras el enfrentamiento de la temporada pasada, se le prohibirá enfrentarse a él de nuevo en la temporada 2027-2028.