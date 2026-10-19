El Barcelona disputará el duelo ante el París Saint-Germain en el estadio Parque de los Príncipes, mañana martes, en la Liga de Campeones de Europa, vistiendo la camiseta naranja de la temporada pasada.

Esto se produjo después de que la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, y la entidad responsable de la retransmisión televisiva solicitaran no utilizar ninguna de las camisetas del conjunto catalán de la presente temporada, para evitar problemas relacionados con la claridad de la imagen.

Según el diario español Mundo Deportivo, el Barcelona, dirigido por su entrenador Hansi Flick, decidió vestir la tercera camiseta de la temporada pasada, después de que la Unión Europea de Fútbol y la entidad responsable de la retransmisión televisiva consideraran que las tres camisetas del equipo para la presente temporada podrían provocar confusión visual durante el duelo ante el París Saint-Germain.

Las partes implicadas descartaron la camiseta principal del Barcelona, que combina los colores azul y rojo oscuro, además de las dos camisetas alternativas.

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La segunda camiseta del Barça, que combina los colores negro y violeta, se asemeja a los colores del equipo francés, mientras que las entidades de retransmisión y la UEFA consideraron que el color azul de la tercera camiseta también podría ocasionar algunos problemas de visión a los espectadores a través de las pantallas de televisión.

Esta no será la primera vez que el Barcelona vista la camiseta naranja de la temporada pasada durante la presente temporada, pues los jugadores de Hansi Flick ya la lucieron en el partido amistoso que el equipo disputó ante el Basilea en el marco de su preparación para la nueva temporada.

Esta aparición guarda un recuerdo positivo para el conjunto catalán, después de que el Barcelona lograra la victoria por 5-2 sobre el Basilea en el estadio Saint-Jakob Park.



