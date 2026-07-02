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June 30, 2026, Peru: Piero Hincapie of Ecuador covers his mouth while arguing with Santiago Gimenez of Mexico during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 match between Mexico and Ecuador. Mexico hosted Ecuador at Mexico City Stadium on June 20, 2026 in Mexico City, Mexico Peru - ZUMAf196 20260630_zsp_f196_054Imago
Jeroen van Poppel

Traducido por

La UEFA descarta de inmediato la nueva norma del Mundial

World Cup
Liga de Campeones

La UEFA no aplicará la norma del Mundial que obliga a cubrirse la boca al hablar en el campo, según la BBC. La FIFA la impuso este verano y provocó dos expulsiones, pero no se usará la próxima temporada en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga de Conferencias.

El Mundial ha registrado un alto número de tarjetas rojas, y esta norma provocó dos de ellas: Miguel Almirón (Paraguay) y Piero Hincapié (Ecuador) fueron expulsados por cubrirse la boca durante discusiones con rivales.

La medida se originó tras un incidente en febrero, cuando el delantero del Benfica, Gianluca Prestianni, habló con Vinícius Júnior en un partido de la Liga de Campeones mientras se tapaba la boca con la camiseta. Aunque se le acusó de racismo, la UEFA lo sancionó finalmente con seis partidos por insultos homófobos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, usó ese caso para endurecer la normativa del Mundial y disuadir insultos encubiertos.

Sin embargo, según la BBC, la UEFA opta por un enfoque diferente: deja la valoración en manos del árbitro, quien decidirá si taparse la boca es conducta antideportiva merecedora de amarilla, manteniendo así la posibilidad de investigaciones disciplinarias posteriores.

La norma de la FIFA recibe críticas por su falta de coherencia: Jude Bellingham habló con la boca tapada ante Ghana sin recibir sanción.

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