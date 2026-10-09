El Barcelona, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, continúa batiendo récords en LaLiga española.

El gigante catalán ha logrado el pleno hasta ahora, tras ganar sus primeros 7 partidos en LaLiga esta temporada.

El diario Mundo Deportivo señaló que el Barcelona igualará el mejor arranque de la historia del club en LaLiga si consigue una nueva victoria ante el Getafe, mañana sábado, en el estadio Spotify Camp Nou.

Esta cifra la ostenta el Barcelona dirigido por Tata Martino, durante su única temporada al frente del cuerpo técnico del conjunto catalán (2013-2014).

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Pero el Osasuna le privó de continuar con las victorias, tras arrancarle un empate sin goles en la novena jornada. La racha de imbatibilidad se prolongó hasta la jornada 14, antes de que el Barcelona cayera derrotado en la jornada 15 ante el Athletic de Bilbao, por un gol a cero, en el estadio de San Mamés.

En la misma temporada en la que lo dirigió Tata Martino, el Barcelona terminó LaLiga con 87 puntos, lejos de la barrera de los 100 puntos que el equipo había alcanzado la temporada anterior bajo la dirección de Tito Vilanova.

El Atlético de Madrid también logró 8 victorias al inicio de la temporada.

De hecho, el equipo de Diego Simeone consiguió sentenciar el título de liga en la última jornada, en el mismo estadio, tras empatar con el Barcelona en su propio campo.

El Real Madrid logró la misma cifra en las temporadas 1961-1962 y 1987-1988. En cuanto al récord absoluto, pertenece al conjunto blanco en el siglo pasado, bajo la dirección de Miguel Muñoz, quien mantuvo su registro invicto durante las primeras 9 jornadas de la temporada 1968-1969.

El conjunto blanco perdió sus primeros puntos en la décima jornada, tras empatar con el Pontevedra, después de haber ganado al Barcelona en el partido de Clásico que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu.

La racha actual del Barcelona dirigido por Flick despierta un interés especial, sobre todo porque el Oporto es el único equipo de la liga portuguesa que también ha logrado el pleno tras disputarse 7 jornadas.

La distinción del Barcelona no se limita a haber conseguido 21 puntos de 21 posibles, lo que lo coloca como líder con pleno de victorias y con una ventaja de 6 puntos sobre el Real Madrid, sino que se extiende también a su voracidad goleadora, tras marcar 31 goles, a un promedio cercano a los 4 goles por partido.

El Barça nunca había marcado esta cantidad de goles en esta fase de la temporada. El equipo del club catalán, en la temporada 1950-1951, había alcanzado los 29 goles.

Con la excepción del Athletic de Bilbao, que solo encajó dos goles, el Barcelona ha logrado grandes victorias en casi todos sus partidos; marcó 7 goles ante el Racing de Santander, 5 goles ante el Elche, el Rayo Vallecano y el Valencia, y 4 goles ante el Levante, además de 3 goles en la portería del Sevilla.

La temporada pasada, el Barcelona tropezó con un empate ante el Rayo Vallecano en la tercera jornada de LaLiga, tras haber iniciado su camino con victorias sobre el Real Mallorca y el Levante.

En cuanto a la temporada anterior a esa, la racha de victorias del Barcelona en la liga se detuvo en 7 partidos, la misma cifra que el equipo ha logrado en la temporada actual hasta ahora. Las victorias llegaron entonces a costa del Valencia, el Athletic de Bilbao, el Rayo Vallecano, el Valladolid, el Girona, el Villarreal y el Getafe.

Pero el Barcelona cayó derrotado en el octavo partido ante el Osasuna, tras disputar el encuentro con una alineación experimental que contó con la ausencia de un gran número de jugadores habitualmente titulares.

En caso de que el Barcelona gane al Getafe, que nunca ha sorprendido al conjunto catalán ganándole cuando este juega en su propio campo, el Barcelona elevará su racha de victorias consecutivas en casa a 23 partidos.

Esto lo situará entre las 5 mejores cifras de la historia del fútbol español, acercándose a una victoria de igualar el récord de 24 victorias consecutivas que solo el Real Madrid logró en las temporadas 1988-1989 y 1989-1990.