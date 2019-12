La Supercopa de España, una meta imposible para Hazard

Un mes después de lesionarse, el belga no tiene aún el alta médica. Su reaparición en los campos sería a finales de enero.

“La lesión de Hazard no es grave y podrá jugar el Clásico frente al ”, informaron los medios de comunicación, el 27 de noviembre. Un mes después, el panorama ya es otro porque la realidad fue también otra: el belga no sólo se perdió el encuentro frente al equipo catalán (18 de diciembre), sino que, además, no tiene todavía el alta médica y es casi imposible que pueda decir presente en la Supercopa de .

El 5 de diciembre, cuando se confirmó públicamente la microfisura de tres milímetros perimaleolar que sufre en la pierna derecha, apareció el objetivo de poder jugar el 8 de enero frente al , por las semifinales del torneo (el 12 se juega la final). Parecía posible, pero la medicina no se ajusta siempre a los deseos.

Faltan menos de dos semanas para que la plantilla de Zinedine Zidane parta hacia Yeda (Arabia Saudí), y el ex- no pisa aún el campo de juego: sólo trabaja en el gimnasio. En el Madrid tienen claro un punto: no arriesgarán a la estrella, teniendo en cuenta los compromisos que tiene el club durante el primer semestre del año.

¿Cuándo, entonces, se lo podrá volver a ver en un partido oficial? No hay fecha confirmada, pero sí un pronóstico: finales de enero o principios de febrero. El día a día es clave para la recuperación de Hazard.