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El griego Georgios Donis, director técnico de la selección de Arabia Saudí, sorprendió a su estrella Saud Abdulhamid, lateral del Lens francés, durante el amistoso ante Corea del Sur, en la capital catarí, Doha.

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La selección de Arabia Saudí se enfrenta a su homóloga de Corea del Sur este viernes en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en su primer partido amistoso durante el actual parón internacional, como preparación para los próximos compromisos.

El once titular registró la ausencia de Saud Abdulhamid, a quien Donis dejó en el banquillo, y dio entrada como titular a Mohammed Abu Al-Shamat, estrella del Al-Qadsiah, en la posición de lateral derecho, después de haberlo utilizado como extremo en algunos partidos anteriores.

Además de Abu Al-Shamat, Mutaib Al-Harbi, jugador del Al-Hilal, será el lateral izquierdo, mientras que la dupla formada por Abdulelah Al-Amri y Hassan Tambakti completa la línea defensiva en el eje de la zaga.

El entrenador griego decidió apostar por tres jugadores en el centro del campo, con Abdullah Al-Khaibari, estrella del Al-Nassr, al frente, además de la dupla del Al-Hilal: Mohammed Kanno y Nasser Al-Dawsari.

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Donis se vio obligado a realizar grandes cambios en la línea ofensiva, pues mientras Abdullah Al-Hamdan se mantiene de forma natural, le acompañan por detrás la dupla formada por Mohammed Al-Qahtani y Marwan Al-Sahafi, ante la ausencia de Salem Al-Dawsari y Hammam Al-Hammami por lesión.

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La alineación de la selección saudí quedó de la siguiente manera:

Portería: Mohammed Al-Owais

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Línea defensiva: Mohammed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Abdulelah Al-Amri - Mutaib Al-Harbi

Línea media: Abdullah Al-Khaibari - Mohammed Kanno - Nasser Al-Dawsari

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Línea de ataque: Marwan Al-Sahafi - Abdullah Al-Hamdan - Mohammed Al-Qahtani

Cabe recordar que este partido será el número 19 entre las selecciones de Arabia Saudí y Corea del Sur, tanto a nivel amistoso como oficial, desde su primer enfrentamiento en 1980.

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En los 18 partidos anteriores, la selección saudí logró 5 victorias, frente a 6 partidos ganados por la selección coreana, mientras que el empate se impuso en otros 7 encuentros.

Sin embargo, la última victoria saudí llegó hace 21 años, concretamente en 2005, cuando derrotó a su homóloga de Corea del Sur en los partidos de ida y vuelta por 2-0 y 1-0 en la clasificación para el Mundial de 2006.

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Desde entonces, ambas selecciones han disputado 6 partidos, en ninguno de los cuales logró ganar Arabia Saudí, pues la selección coreana consiguió vencer en dos encuentros, mientras que 4 partidos terminaron en empate.

A nivel amistoso, ambas selecciones disputan su séptimo partido, ya que esa serie comenzó en 1980, y la ventaja ha sido para la selección coreana en dos ocasiones, frente a una única victoria saudí, mientras que 3 partidos terminaron en empate.

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La victoria más destacada de la selección saudí sobre su homóloga coreana fue en las semifinales de la Copa Asiática 2000, cuando Talal Al-Meshal anotó los dos goles del triunfo por 2-1.

En cuanto al último partido, fue en los octavos de final de la Copa Asiática 2023, cuando terminó en el tiempo reglamentario con empate a 1-1, antes de que la selección coreana lograra avanzar a los cuartos de final en los penaltis.

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Cabe recordar que la selección saudí disputará un nuevo partido amistoso en su actual concentración en la capital catarí, Doha, tras Corea del Sur, cuando se mida a la selección de Uzbekistán el próximo martes.