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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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La remontada del Inter saca a la luz un registro histórico

Inter Milán vs Fiorentina
Inter Milán
Fiorentina
Serie A
Italia

El Nerazzurri se niega a rendirse

El Inter de Milán firmó una remontada agónica para dar la vuelta a su desventaja ante la Fiorentina y vencer por 2-1, después de que Marcus Thuram marcara el gol del empate en el minuto 90 y Piotr Zielinski sentenciara el duelo desde el punto de penalti en el minuto 98, en la octava jornada de la Serie A, esta tarde de domingo.

Con esta victoria, el Inter repitió una gesta poco habitual en su historia en la liga, pues logró por tercera vez remontar un gol de desventaja hasta la victoria tras marcar dos goles a partir del minuto 90, según las estadísticas de Opta.

El conjunto nerazzurri ya había protagonizado una remontada similar ante el Cesena el 30 de abril de 2011, con un doblete de Giampaolo Pazzini, y frente a la Sampdoria el 9 de enero de 2005, con dos goles de Christian Vieri y Álvaro Recoba.

El Inter consiguió aferrarse al liderato de la clasificación tras elevar su cuenta a 22 puntos, por diferencia de goles sobre la Lazio, mientras que la Fiorentina se quedó estancada en 4 puntos en el decimoctavo puesto.

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