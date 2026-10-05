La contundente victoria de Francia sobre Bélgica por (4-1) no fue solo una emocionante remontada en el marcador, sino que trajo consigo una serie de cifras llamativas, entre un registro histórico negativo para Ousmane Dembélé, una huella excepcional de Michael Olise y una racha de victorias francesas consecutivas ante el vecino belga.

La selección de Francia dio la vuelta a su desventaja para lograr un holgado triunfo después de que su ataque se rebelara en la segunda parte, logrando así Zinedine Zidane y sus estrellas cambiar el rumbo del partido en apenas 14 minutos, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

La red francesa "Stats Foot" reveló que Ousmane Dembélé no logró aportar ninguna contribución goleadora en sus últimos 4 partidos con la selección, al registrar "cero goles y cero asistencias".

Esta es la peor racha del jugador con Francia desde el periodo comprendido entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, durante el cual disputó 9 partidos sin contribución goleadora.

En cambio, Michael Olise prolongó su brillo histórico con la selección de Francia, al convertirse, según la red francesa, en "el primer jugador en la historia de la selección que contribuye en la anotación de goles en sus cuatro primeros partidos bajo la dirección de un nuevo entrenador".

Olise contribuyó en estos partidos con "4 goles y dos asistencias", confirmando su destacada presencia en el inicio de la era Zidane.

Señaló: "Michael Olise (11 goles y 11 asistencias) es el primer jugador que contribuye en 22 goles en sus primeros 29 partidos con la selección francesa desde Youri Djorkaeff en 1997 (que contribuyó en 23 goles: 15 goles y 8 asistencias)".

Reveló: "Olise ha marcado 4 goles con la selección francesa ante selecciones situadas entre las diez primeras del ranking de la FIFA, igualando así el registro de David Trezeguet (también 4 goles) y superando a Ousmane Dembélé (3 goles)".









Por su parte, Désiré Doué sigue registrando cifras excepcionales cada vez que mueve las redes, ya que su balance con el club y la primera selección, desde su incorporación al Paris Saint-Germain, alcanzó "29 victorias frente a un empate o una derrota".

Las estadísticas aclararon que Francia no había dado la vuelta a una desventaja en el marcador al final de la primera parte para lograr la victoria desde el "7 de octubre de 2021 ante Bélgica".

Además, la victoria por 4-1 representa la primera vez que Francia marca cuatro goles en un mismo partido ante Bélgica desde el 28 de junio de 1986, durante la fase final de la Copa del Mundo.

Francia reforzó su dominio en los enfrentamientos oficiales ante Bélgica, tras lograr la victoria en los últimos 8 partidos oficiales que enfrentaron a ambas selecciones.

Y por primera vez en la historia de los enfrentamientos directos, Francia pasa a superar a Bélgica en el total de victorias, con 31 triunfos frente a 30, otorgando la última remontada a los Bleus algo más que tres puntos.



