El club catarí Al Shamal anunció la contratación del argelino Riyad Mahrez, exestrella del Al Ahli saudí, para convertirse en jugador oficial de sus filas.

El Al Shamal publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que mostró algunos de los goles que marcó la estrella argelina con la camiseta de la selección de su país y del Manchester City.

El club catarí comentó el vídeo con el siguiente mensaje: "Su pierna izquierda hizo historia, y nuestra ambición escribe el próximo capítulo. Riyad Mahrez con los colores del Al Shamal".

La estrella argelina se incorporará al Al Shamal de forma gratuita en una operación como agente libre, después de que el Al Ahli rescindiera su contrato al término de la temporada pasada.

El Al Shamal será el quinto club a nivel de primer equipo en la trayectoria de Riyad Mahrez, después del Le Havre francés, donde comenzó su carrera, el Leicester City y el Manchester City en la Premier League, además del Al Ahli.

A lo largo de esa trayectoria histórica, el futbolista de 35 años conquistó numerosos títulos destacados, encabezados por cinco Premier League, entre ellas el histórico título con el Leicester City, una Liga de Campeones de Europa y dos Ligas de Campeones de Asia Elite.

Mahrez regresará al torneo asiático que ganó en las dos últimas ediciones con el Al Ahli e incluso se enfrentará a su antiguo equipo el próximo 23 de noviembre, en la quinta jornada de la fase de liga.