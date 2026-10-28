La profesionalidad de Hamza Abdelkarim deslumbra al Barcelona

Hamza Abdelkarim goza de la admiración de los dirigentes del Barcelona por su comportamiento profesional, su humildad y su disposición a aceptar su papel en el primer equipo, o a reforzar las filas del filial cuando sea necesario, en una actitud que refleja su madurez pese a tener solo 18 años, según el diario "Sport" catalán.

Y el diario añadió: "No es fácil para un jugador de esta edad afrontar una situación similar, especialmente porque el delantero egipcio adquirió una amplia fama en su país tras su participación en el Mundial. Sin embargo, Hamza mostró una gran dosis de humildad y conciencia, tanto al aceptar sus participaciones limitadas con el primer equipo, como en su disposición a jugar con el Barça Atlètic bajo la dirección de Juliano Belletti, cuando se le pide".

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Hamza Abdelkarim estuvo presente en los entrenamientos del Barcelona el miércoles, con el regreso del equipo al trabajo tras las dolorosas derrotas ante el París Saint-Germain y el Real Madrid, después de seguir ambos partidos desde el banquillo sin participar.

La última participación del delantero egipcio se remonta al pasado 17 de octubre, cuando disputó su único partido hasta ahora con el Barça Atlètic ante el Utebo, y marcó el gol de la ventaja para su equipo de penalti, en el encuentro que terminó con victoria del Barça por 2-1 en el estadio Johan Cruyff.

Durante sus declaraciones tras renovar su contrato hasta el año 2030, Hamza afirmó que su prioridad es conseguir minutos de juego, independientemente de si la oportunidad llega con el primer equipo o con el filial, subrayando que no quiere ponerse en una situación incómoda.

Esta actitud refleja, según el informe, la mentalidad del jugador que pone las oportunidades de participación y desarrollo por encima de las consideraciones relacionadas con el estatus, además de que es consciente de que disputar el mayor número posible de partidos le ayudará a adaptarse rápidamente al estilo del Barcelona, distinto a la naturaleza del fútbol al que estaba acostumbrado antes de su traspaso al club catalán.

Elogios de Flick y del vestuario

La admiración del Barcelona por Hamza Abdelkarim no se limita a su disposición técnica, sino que se extiende a su capacidad de integrarse con naturalidad dentro del vestuario del primer equipo. Pese a su ambición de competir por un lugar entre los mejores jugadores del mundo, se maneja con humildad y sin arrogancia, y comparte con sus compañeros momentos de bromas y relajación, a pesar de su carácter tranquilo y su tendencia a la timidez.

El delantero egipcio mantiene el mismo comportamiento cuando se une al filial, sin sentir que está por encima de sus compañeros, o que es demasiado importante para su papel dentro del grupo.

El entrenador Hansi Flick se siente satisfecho con Hamza, tanto por su comportamiento dentro del vestuario como por su rendimiento en los entrenamientos, pero el técnico alemán se apoya actualmente en otras opciones más estables en la línea delantera.

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Deportivo Alavés el próximo sábado, a las nueve de la noche en horario de España, mientras que el Barça Atlètic se medirá al Arnedo a las seis de la tarde, en el estadio Johan Cruyff.

Y tanto si Hamza Abdelkarim consigue su oportunidad con el primer equipo como con el filial, su objetivo principal seguirá siendo conseguir minutos de juego y aprovechar cada oportunidad para demostrar sus cualidades, según "Sport".



