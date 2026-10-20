Hans Flick, entrenador del Barcelona, no intentó buscar excusas tras la derrota ante el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones de Europa, sino que ofreció una llamativa confesión.

El Barcelona defendió sus opciones hasta bien entrada la segunda mitad, pero el Paris Saint-Germain logró arrebatar una valiosa victoria por 4-2 en el partido disputado la noche de este martes en el estadio Parque de los Príncipes, en la cumbre de la tercera jornada de la fase de liga del torneo continental.

El Barça encajó su primera derrota de la temporada en todas las competiciones, después de haber conseguido el pleno de puntos en los primeros 11 partidos.

Sin embargo, al conjunto catalán le espera el partido más exigente de la temporada ante el Real Madrid, el próximo domingo en la cumbre de LaLiga.

Tras el encuentro ante el Paris Saint-Germain, Flick reconoció que el gigante francés mereció vencer a su equipo.

En declaraciones posteriores al partido, recogidas por el diario español «As», afirmó: «Fue un gran partido de ambos equipos, pero el Paris Saint-Germain demostró ser mejor que nosotros».

Sobre el rendimiento del Barcelona en la segunda mitad, el técnico alemán señaló el peligro de las transiciones ofensivas que posee el Paris, aclarando que su equipo sufrió físicamente durante los últimos minutos.

Y añadió: «El Paris tiene una gran calidad en las transiciones, además de que no estuvimos en nuestra mejor forma física durante los últimos 10 minutos. Esto no es una excusa, pero no tuvimos la mejor preparación para este partido».

Flick insistió en la necesidad de revisar lo ocurrido, afirmando que el equipo está obligado a analizar el rendimiento, trabajar para corregir los errores y ofrecer un mejor nivel en los próximos partidos.

La lesión de Olmo genera preocupación

El entrenador del Barcelona se refirió a la situación de Dani Olmo, quien sufrió un choque durante el partido y sintió dolor, confirmando que determinar la naturaleza de la lesión requiere esperar.

Flick dijo: «Olmo recibió un golpe y sintió dolor, y debemos esperar».

El técnico alemán no ofreció detalles adicionales sobre la gravedad de la lesión ni sobre el tiempo probable de ausencia del jugador, a la espera de que se aclare su estado.

Un elogio especial para Xavi Espart

Por otra parte, Flick quiso elogiar el nivel que ofreció el joven Xavi Espart, después de que tuviera la oportunidad de jugar ante uno de los equipos más fuertes de Europa.

El técnico alemán afirmó: «Ha hecho un gran partido, y es asombroso lo que ofrece cada vez que juega».