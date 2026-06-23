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Khaled Mahmoud

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La prensa portuguesa rinde homenaje al histórico regreso de Ronaldo

Portugal vs Uzbekistán
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La prensa portuguesa celebra el quinteto mundialista

La prensa portuguesa elogió la goleada 5-0 de la selección, con Cristiano Ronaldo, ante Uzbekistán en la segunda jornada del Mundial.

Portugal se repuso del decepcionante empate inicial ante la República Democrática del Congo (1-1), encuentro en el que Ronaldo fue criticado por su discreta actuación.

El diario «Ábula» tituló: «Victoria aplastante de Portugal y el regreso de Ronaldo», y en su crónica destacó: «Aquí está la respuesta que esperaban millones de portugueses. Portugal arrolló a Uzbekistán 5-0 con espíritu de lucha, presión alta y entusiasmo».

Añadió: «Dos goles de Ronaldo, que anunció su regreso, más tantos de Nuno Mendes y Rafael Leão y un autogol de Khusanov dieron a Portugal su primer triunfo en el Mundial 2026 y la colocaron, de forma provisional, líder del grupo con cuatro puntos».

Destacó además el doblete de Ronaldo: «Ronaldo da un gran salto en la lista de los máximos goleadores de la historia del Mundial».

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El diario Record tituló: «Portugal arrolla a Uzbekistán con dos goles de Cristiano Ronaldo».

Sobre el doblete de Ronaldo, añadió: «Cristiano supera a Eusébio y entra en el top 10 de goleadores históricos del Mundial».

«O Jogo» coincidió con «Record» en el titular: «Portugal arrolla a Uzbekistán con dos goles de Ronaldo y se acerca a la siguiente fase del Mundial».

Portugal lidera provisionalmente el grupo 11 con 4 puntos, a la espera del duelo entre República Democrática del Congo y Colombia, que venció 3-1 a Uzbekistán en la primera jornada.

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