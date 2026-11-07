La pesadilla de Salah regresa: Forest golpea al City en 18 minutos

El sufrimiento del Manchester City continuó, por tercer partido consecutivo en la Premier League, después de encontrarse por detrás en el marcador por dos goles a cero frente al Nottingham Forest durante los primeros 18 minutos del encuentro.

El defensa brasileño Jair Cunha abrió el marcador en el minuto seis, antes de que Liam Delap añadiera el segundo tanto para el Forest transcurridos 18 minutos, aumentando la dificultad del encuentro para el equipo del técnico Enzo Maresca.

Este arranque tiene un significado llamativo en el historial del City en la Premier League, ya que se convirtió en el momento más temprano en el que el conjunto celeste se ve por detrás por dos goles de diferencia en un partido de la competición desde su enfrentamiento ante el Liverpool en noviembre de 2019, cuando ocurrió en el minuto 13, según la red Opta.

El Liverpool se había adelantado por dos goles al City en aquel partido, a través de Fabinho en el minuto seis y Mohamed Salah en el minuto 13, antes de que el encuentro terminara 3-1, con Sadio Mané marcando el tercer tanto para el Liverpool en el minuto 51, antes de que Bernardo Silva recortara el marcador en el minuto 78.

El City perdió sus últimos dos enfrentamientos en la Premier League, antes del partido de esta noche, ante el Aston Villa (2-1) y el Brighton (0-1). El equipo ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación con 21 puntos, por detrás del Arsenal, que reforzó hoy su liderato con la victoria de hoy sobre el Hull City por 1-0, elevando así su casillero a 27 puntos.

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