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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Karim Malim
Traducido por

La leyenda del Real Madrid desmonta las excusas de Mourinho: el problema no está en el árbitro

C. Makelele
J. Mourinho
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
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No hay entendimiento ni plan

La derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid no fue solo una dolorosa caída en el derbi de la capital, sino que reveló, según Claude Makélélé, problemas más profundos dentro del equipo que van más allá de la polémica arbitral que dominó el escenario tras el partido.

El Real Madrid perdió ante el Atlético de Madrid por 2-1, con lo que la diferencia con el Barcelona se amplió a seis puntos en la lucha por el título de LaLiga, mientras que José Mourinho salió tras el encuentro criticando las decisiones arbitrales.

Sin embargo, Makélélé considera que el árbitro no es el verdadero problema que padece el equipo, y subraya la existencia de una clara disfunción en la relación entre los jugadores y el director técnico, además de la ausencia de ideas y de un plan sobre el terreno de juego.

La exestrella del Real Madrid declaró a la cadena "ESPN", en unas palabras recogidas por el portal francés "Foot Mercato" : "No hay entendimiento entre los jugadores, y no hay entendimiento entre los jugadores y el entrenador. Mourinho necesita hablar con ellos".

El exmediocampista francés continuó su intervención con un mensaje claro: "El equipo es débil, no hay un plan de juego, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tenemos que exigirles más".

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Las declaraciones de Makélélé llegan en un momento en el que el Real Madrid afronta crecientes críticas tras la derrota ante el Atlético de Madrid, en medio de su alejamiento del liderato de LaLiga a seis puntos del Barcelona.

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