El silencio de los jugadores del Manchester United tras su empate 1-1 con el Leeds United suscitó numerosos interrogantes, después de que Bruno Fernandes y Matheus Cunha afirmaran que no tenían permiso para hablar con la prensa, en medio de las explosivas declaraciones que hizo Lisandro Martínez contra la directiva del club, tras la derrota ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

Fernandes y Cunha se habían negado a hablar con los periodistas en la zona mixta después del partido, pese a que estos se lo pidieron, declarando que no tenían autorización para hacerlo; algo que difiere de lo habitual en el trato de los jugadores del United tras los encuentros.

La bomba de Lisandro Martínez

Este silencio llegó después de que Lisandro Martínez hablara en una dura entrevista televisiva tras la derrota del United por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa, cuando atacó a la directiva del club, entre ellos al director deportivo Jason Wilcox, por lo que consideró una mala gestión del mercado de fichajes de verano.

El club multó a Martínez por sus declaraciones, antes de que pidiera disculpas tras unas conversaciones para calmar el ambiente, y luego disputó el partido contra el Leeds, donde recibió el apoyo de la afición del United, pero se vio obligado a retirarse en la primera parte por una lesión.

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¿Prohibió el Manchester United oficialmente las declaraciones de sus jugadores?

Según el diario Mirror, el silencio de los jugadores podría indicar que se les pidió no hablar por temor a que se repitieran las mordaces críticas al estilo de las de Martínez, y añadió: "Sin embargo, la información disponible apunta a que no se emitió una orden directa del equipo de comunicación del club que prohibiera a los jugadores dirigirse a la prensa escrita después del partido".

El empate prolongó a cinco partidos la racha del United sin vencer en la Premier League, pues solo ganó una vez, ante el recién ascendido Ipswich en agosto, mientras que ha cosechado apenas dos victorias en diez partidos en todas las competiciones.

El United no encadenaba seis partidos sin ganar en todos los torneos desde el final de la temporada 2018-2019, y además han pasado 40 años desde que logró solo una victoria en las primeras siete jornadas de la liga al inicio de una temporada.

El equipo de Michael Carrick jugará contra el Como, dirigido por Cesc Fàbregas, el miércoles, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, antes de recibir al Bournemouth en la Premier League, el próximo domingo.