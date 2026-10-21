El Paris Saint-Germain vive un estado de inquietud tras confirmarse la ausencia de su estrella georgiana Khvicha Kvaratskhelia hasta el final de la temporada actual, a raíz de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el último enfrentamiento ante el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, una lesión que requirió una intervención quirúrgica urgente.

Pese a la valiosa victoria que logró el conjunto parisino ante el gigante catalán, el balance del partido fue duro, ya que la lesión de Kvaratskhelia no llegó sola, pues el equipo también echa en falta los servicios de su capitán brasileño Marquinhos y de su estrella francesa Ousmane Dembélé por distintas lesiones musculares, algo que amenaza directamente la estabilidad del sistema que ha construido Luis Enrique y lo coloca ante una difícil prueba táctica.

Ante esta aguda carencia, la directiva del Paris Saint-Germain ha comenzado a estudiar la activación de una cláusula legal poco frecuente que permite la Federación Francesa de Fútbol, conocida como el «jugador comodín», según la emisora española «Cadena SER».

Esta normativa, instaurada por la Liga de Fútbol Profesional de Francia en el año 2000, establece que los clubes franceses tienen derecho, en el periodo comprendido entre el cierre del mercado de fichajes de verano y el inicio del mercado invernal, a contratar a un jugador registrado en la Federación Francesa de Fútbol, ya sea que milite en la primera o en la segunda división, para suplir la ausencia de un jugador lesionado durante un periodo prolongado que supere los tres meses.

Esta cláusula excepcional ha puesto a todos los clubes de la Ligue 1 en estado de máxima alerta, por temor a que el Paris Saint-Germain se adelante a pagar la cláusula de rescisión de cualquier estrella destacada de la liga francesa y se la lleve a mitad de temporada, aprovechando su poderío económico.

Aunque el equipo cuenta con un arsenal ofensivo capaz de cubrir el vacío de forma temporal con nombres como Bradley Barcola, Désiré Doué, Gonçalo Ramos y Lee Kang-in, la pérdida de un jugador de la talla de Kvaratskhelia, que era una de las bazas decisivas más importantes del equipo, no puede compensarse con facilidad.

La opción de fichar a un jugador libre sigue estando sobre la mesa, pero no representa una prioridad para la directiva parisina en esta etapa, que busca una solución inmediata y de la misma alta calidad, algo que ofrece la carta del «comodín», que podría poner patas arriba el mercado de fichajes francés en los próximos días.



