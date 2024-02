La lesión de Brahim Díaz: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Real Madrid

El delantero de los blancos debió salir por un fuerte dolor.

Comenzó el tramo decisivo de la Liga de Campeones, y el Real Madrid viajó hasta Alemania para enfrentar al RB Leipzig por la ida de los octavos de final.

Sigue aquí en directo RB Leipzig vs. Real Madrid de la Champions League 2023-24

Los dirigidos por Carlo Ancelotti visitaron el Red Bull Arena con varias bajas, pero con el aliciente de su buen momento en LaLiga, y lograron la victoria 1-0 con gol de Brahm Díaz al comienzo de la etapa final. No obstante, el goleador de la jornada tuvo que ser sustituido por un fuerte dolor.

¿Qué tiene Brahim Díaz y cuánto estará de baja?

A los ochenta minutos, Díaz realizó algunas fintas de afuera hacia adentro y decidió frenarse súbitamente en mitad de cancha. Se tumbó en el césped y pidió el cambio. "He notado un golpe, no sé si se me subió el sóleo o qué pasó. Mañana haremos pruebas y no será nada", dijo tras el encuentro.