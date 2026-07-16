La maldición que persigue a los entrenadores extranjeros en el Mundial se repitió: el alemán Thomas Tuchel no llevó a Inglaterra a la final de 2026, Tras perder 1-2 ante Argentina en semifinales, el título sigue inalcanzable para selecciones con técnico extranjero.

El miércoles por la tarde, en Atlanta, Inglaterra desperdició su ventaja y Argentina remontó para avanzar a la final, donde enfrentará a España, ausente del trono desde hace 16 años.

Una regla histórica que sigue vigente

Pese a la evolución del fútbol, desde 1930 ninguna selección ha ganado el título con un técnico foráneo.

Tras la eliminación inglesa, la final enfrentará a dos equipos dirigidos por técnicos locales: Lionel Scaloni con Argentina y Luis de la Fuente con España.

Tuchel, último técnico extranjero en liza, no logró romper la racha al caer ante el campeón.

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Una participación excepcional que no aportó nada nuevo

La edición de 2026 batió récords con una participación sin precedentes de entrenadores extranjeros, Un total de 26 técnicos foráneos dirigieron a sus selecciones, el 54 % de las 48 participantes, frente a los 9 de Catar 2022 (28 %).

Antes del torneo, las expectativas de romper esa tendencia eran altas, pues 10 de esas selecciones figuraban entre las 25 mejores del ranking mundial.

Los grandes entrenadores se despidieron pronto

Sin embargo, varios de los técnicos extranjeros más destacados cayeron pronto: el italiano Carlo Ancelotti (Brasil) y el español Roberto Martínez (Portugal) fueron eliminados en octavos.

Tras su eliminación, las esperanzas recayeron en Tuchel, hasta que Inglaterra cayó ante Argentina.

Así, el Mundial mantiene su norma: nunca ha coronado a una selección dirigida por un técnico extranjero, pese a su creciente presencia.