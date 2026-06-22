La historia honra a Mohamed Salah... y Egipto aumenta su ventaja sobre Marruecos

Mohamed Salah, capitán de Egipto, batió récords en el partido contra Nueva Zelanda disputado este lunes en el estadio «BC Place», en la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Según la red francesa «Stats Foot», es ahora el jugador con más titularidades (29) en grandes torneos con Egipto, superando a Ahmed Hassan y Essam El-Hadary (28 cada uno).

Además, Egipto es segundo entre las selecciones africanas con más partidos en grandes torneos (127), solo por detrás de Nigeria (132) y por delante de Camerún (126), por delante de Costa de Marfil (122), Ghana (121), Túnez (107) y Marruecos (106).

Además, la firma internacional de estadísticas «Opta» apuntó que Egipto repitió la misma alineación titular en dos partidos consecutivos del Mundial por primera vez en su historia.

Ambos equipos buscan su primera victoria tras empatar en la primera jornada.

Egipto debutó con un 1-1 ante Bélgica, y Nueva Zelanda igualó 2-2 con Irán.