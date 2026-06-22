Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

La historia honra a Mohamed Salah... y Egipto aumenta su ventaja sobre Marruecos

Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
World Cup
M. Salah
Nueva Zelanda
Egipto
Canadá
Túnez
Marruecos

Cifras históricas marcan el panorama africano en el Mundial

Mohamed Salah, capitán de Egipto, batió récords en el partido contra Nueva Zelanda disputado este lunes en el estadio «BC Place», en la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Según la red francesa «Stats Foot», es ahora el jugador con más titularidades (29) en grandes torneos con Egipto, superando a Ahmed Hassan y Essam El-Hadary (28 cada uno).

Además, Egipto es segundo entre las selecciones africanas con más partidos en grandes torneos (127), solo por detrás de Nigeria (132) y por delante de Camerún (126), por delante de Costa de Marfil (122), Ghana (121), Túnez (107) y Marruecos (106).

Además, la firma internacional de estadísticas «Opta» apuntó que Egipto repitió la misma alineación titular en dos partidos consecutivos del Mundial por primera vez en su historia.

Ambos equipos buscan su primera victoria tras empatar en la primera jornada.

World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Belgium crest
Belgium
BEL
World Cup
Egipto crest
Egipto
EGY
Irán crest
Irán
IRÁ

Egipto debutó con un 1-1 ante Bélgica, y Nueva Zelanda igualó 2-2 con Irán.

Anuncios