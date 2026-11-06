La Fuente golpea a Marruecos y aconseja a la estrella del Barcelona tras su exclusión

Luis de la Fuente, seleccionador de España, no quiere hacer demasiados cálculos sobre los minutos de participación de sus jugadores antes de disputar los partidos ante República Checa e Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA.

En el anterior parón internacional, De la Fuente se aseguró de que ningún jugador superara los 270 minutos a lo largo de 4 partidos, pero la situación es distinta esta vez.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de De la Fuente, quien dijo en tono irónico: "Ningún jugador va a jugar esta vez más de 180 minutos. Bueno, quizá la duración aumente un poco, porque los partidos ahora se alargan más".

El entrenador de la Roja explicó su prioridad: "Son dos partidos decisivos, y tenemos mucho por lo que jugar. Nuestra idea es poner a los mejores jugadores en los dos partidos".

El técnico había iniciado su rueda de prensa con un emotivo mensaje de condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel, antes de aclarar que siempre intenta gestionar las cargas físicas de sus internacionales, sin perder de vista la importancia de los partidos.

Dijo: "Siempre intentamos repartir los minutos de participación entre los jugadores en la medida de lo posible, pero somos conscientes de que competimos por el primer puesto del grupo, para llegar a los cuartos de final en las mejores condiciones posibles".

La lista que anunció el técnico, en el estadio Metropolitano, presentó algunas caras nuevas. La más destacada es la primera convocatoria de Jacobo Ramón, mientras que Ander Barrenetxea volvió a los planes del seleccionador.

Sobre el central, De la Fuente elogió su evolución: "Está haciendo una gran temporada, y creemos que es el momento adecuado para darle la oportunidad y verlo".

También se incorpora Marc Roca a la selección española por primera vez, y el entrenador dijo sobre él: "Ya se proclamó campeón de Europa sub-21, y se ha merecido esta oportunidad por sus cualidades y el nivel que ofrece".

De la Fuente justificó asimismo la convocatoria del extremo de la Real Sociedad, que ocupó el lugar de Víctor Muñoz en la lista, diciendo: "Es un jugador que tiene un gran futuro, y encaja con las exigencias que imponemos a los jugadores de banda. Y ahora, le ha llegado el turno a Ander".

Otro de los rasgos llamativos de la lista es la presencia de 4 porteros. El técnico explicó: "David Raya tiene algunos asuntos personales en Inglaterra, y no sabemos si podrá presentarse el martes o el miércoles, pero también creemos que es el momento adecuado para ver a Álvaro Valles, al que seguimos desde hace tiempo".

La ausencia de Rodri por lesión otorga a Martín Zubimendi un papel mayor, pese a que no está teniendo en el Arsenal los minutos de participación que desearía, aunque sigue contando con la confianza del seleccionador.

Al ser preguntado por las declaraciones del político Alberto Núñez Feijóo, que defendió la necesidad de que España renuncie a organizar el Mundial 2030 si no acoge el partido de la final, De la Fuente se mantuvo en su postura: "Lo que yo veo es que la final del Mundial debe disputarse en España. Mi labor ahora es preparar el mejor equipo posible, y que los responsables competentes se ocupen del resto".

De la Fuente también comentó el premio al mejor entrenador del mundo que recibió durante la última gala del Balón de Oro, diciendo: "El premio del Balón de Oro fue una fuente de felicidad excepcional para mí. Ya me sentía afortunado solo por estar entre los candidatos".

Al cierre de su intervención, el entrenador abordó la ausencia de Gavi, que se queda fuera de la lista por segunda vez consecutiva desde el Mundial.

El seleccionador de la Roja sigue confiando en el centrocampista del Barcelona, pero le exige que continúe trabajando para recuperar su sitio en la selección española.

Y concluyó: "Gavi merece siempre una excepción. Es muy difícil incorporarse a este grupo. Gavi debe seguir siendo él mismo. Tiene que seguir evolucionando, como todos deben hacerlo".