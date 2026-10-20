Jérôme Rothen, exestrella del Paris Saint-Germain, considera que el conjunto francés afrontará con clara superioridad el duelo ante el Barcelona en la Champions League, esta noche de martes.

Rothen señaló a través de su cuenta en X, según recogió la cadena RMC: "El Paris Saint-Germain tiene un toque mágico y una ventaja en la Champions League. Algunos de sus jugadores ofrecen un rendimiento excepcional en esta competición".

Y continuó: "Resulta difícil de creer que el Barcelona vaya a superar al Paris Saint-Germain y no logre imponer su estilo de juego. Es cierto que el Barcelona está mostrando un rendimiento asombroso desde el inicio de la temporada, pero el Paris Saint-Germain tiene la ventaja de ser dos veces campeón de Europa, y de que el partido se disputa en su casa".

Y afirmó: "Lograron una victoria aplastante ante el Manchester City. La primera parte fue una de las mejores de su etapa bajo la propiedad catarí, y quizá de la historia del Paris Saint-Germain".

El exinternacional prosiguió: "Si siguen por este camino, será complicado para el Barcelona".









Al mismo tiempo, el exjugador parisino no olvidó la influencia y el peligro de Lamine Yamal, y dijo que la estrella del Barcelona es quien tiene la llave del partido, señalando la necesidad de controlarlo. Afirmó: "Es el hombre al que hay que vigilar esta noche". Y agregó: "Los grandes jugadores se preparan para los partidos de forma diferente, y no van a aceptar ninguna lección esta noche. No me imagino que no vayamos a ver muchos goles".