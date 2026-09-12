La estrella del Real Madrid rompe el récord de Messi

El jugador argentino Franco Mastantuono lideró a su club, la Fiorentina, hacia una valiosa victoria a costa de su anfitrión el Venezia, por un resultado de 4-2 en la cuarta jornada de la temporada de la Serie A italiana.

Después de que el Venezia se adelantara con un gol de Akor Adams en el minuto 22, el Viola respondió con un póquer consecutivo, antes de que Anthony Yeboah marcara el segundo gol para los locales.

El póquer de la Fiorentina llevó la firma de Mastantuono con un "hat-trick" en los minutos 29, 30 y 84, además del gol de Matteo Pellegrino en el minuto 66.

La cadena ESPN señaló que Mastantuono, la estrella del Real Madrid que juega cedido en el Viola, superó a su compatriota Lionel Messi para convertirse en el jugador argentino más joven en marcar un hat-trick en las cinco grandes ligas europeas.

Con 19 años y 28 días, Mastantuono fue 231 días más joven que Messi, cuando este último marcó el primer triplete de su carrera con el Barcelona, ante el Real Madrid el 10 de marzo de 2007.

Los goles de Mastantuono, este viernes, fueron los primeros para él con la Fiorentina desde que se unió al equipo italiano, procedente del Real Madrid en calidad de cedido por una temporada.

Gracias al triplete, Mastantuono igualó el número de goles que marcó en 35 partidos que disputó con el Real Madrid la temporada pasada.

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