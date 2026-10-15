Francisco Conceição, estrella del Juventus, habló sobre la comparación que estableció su entrenador Luciano Spalletti entre él y el egipcio Mohamed Salah, a quien el técnico italiano ya había dirigido cuando era entrenador de la Roma.

El diario Marca publicó las declaraciones de Conceição, en las que dijo: "Aprendo de muchos jugadores, y Salah es una leyenda del fútbol. Yo todavía soy joven e intento aprender de todos para seguir evolucionando".

El Juventus pagó más de 32 millones de euros por el fichaje del jugador portugués en el verano de 2025.

Conceição afirmó: "Me siento muy cómodo aquí, porque cuento con la confianza del entrenador, de mis compañeros y de todos los que están en el club".

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Y añadió: "Pero no estoy igual de satisfecho porque el equipo no consigue victorias, y eso es cierto. El nivel de exigencia es alto en este club y tenemos que mejorar los detalles para alcanzar nuestros objetivos".

El internacional portugués ha marcado un gol y ha dado una asistencia en los 438 minutos que ha disputado desde el inicio de la presente temporada.

Tras el empate 1-1 ante el Cagliari, Francisco Conceição reconoció que su equipo necesita mejorar frente a los rivales que se repliegan para defender dentro de sus áreas.

Explicó: "Creo que los detalles fueron los que marcaron la diferencia en ese partido, y eso es algo que tenemos que mejorar. Pero jugar contra equipos que ponen a 11 jugadores detrás del balón también es difícil".

Conceição insistió en la importancia de mejorar la eficacia ofensiva y señaló: "Si mejoramos nuestra eficacia en el ataque, creo que estaremos más preparados para conseguir la victoria".

El jugador también busca vengar a su padre, quien le dio la oportunidad de debutar con el Porto. Sérgio Conceição, padre de Francisco, cayó en la primera ronda de la Copa de la UEFA de la temporada 2006-2007 ante el Celta de Vigo, cuando militaba en el Standard de Lieja: el conjunto belga perdió en su campo por 0-1, antes de encajar otra derrota por 0-3 en el estadio de Balaídos.

Al ser preguntado por la importancia de la Europa League para el Juventus, explicó que los jugadores del equipo quieren llegar lo más lejos posible en el torneo.