La estrella del Barcelona: la clave en el plan de Flick para derribar al Real Madrid

El estadio Spotify Camp Nou acogerá este domingo el primer clásico de la temporada 2026-2027, cuando se enfrenten el Barcelona y el Real Madrid, en el marco de la décima jornada de LaLiga.

Rodri, que entró como suplente ante el Paris Saint-Germain, se prepara para disputar su primer clásico contra el Real Madrid con la camiseta del Barcelona.

El diario Mundo Deportivo señaló, en un reportaje, que la adaptación de Rodri al Barcelona llegó rápido, pues ya se ha convertido en un faro del centro del campo gracias a su visión de juego, su inteligencia táctica y su fortaleza física, además de haberse convertido en líder del equipo gracias a su personalidad y su experiencia.

Dicho de otro modo, Rodri se ha convertido en un jugador imprescindible, algo que quedó patente el pasado martes ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones; empezó el partido en el banquillo para tener algo de descanso, y el encuentro fue la primera derrota del Barcelona esta temporada con un resultado de 2-4.

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Rodri encabeza dos estadísticas en el Barcelona en la Liga española: los pases completados, con 613 pases, y las intercepciones, con 11 intercepciones.

En la primera estadística, Rodri ocupa el segundo puesto a nivel de la competición, por detrás de Renato Veiga, defensa del Villarreal, que ha completado 614 pases. Pero muchos de los pases de este último conllevan menos riesgo, por lo que Rodri es el centrocampista que más pases da en LaLiga.

Estas cifras resultan destacadas, sobre todo teniendo en cuenta que Rodri se ausentó en una de las nueve jornadas disputadas hasta ahora, la primera jornada ante el Elche, porque se había incorporado recientemente al equipo y aún no había completado un número suficiente de entrenamientos tras su regreso de las vacaciones posteriores al Mundial.

Además, solo ha jugado el partido completo en 3 de los otros ocho encuentros; participó como suplente en dos partidos y fue sustituido en tres partidos.

Junto a eso, Rodri posee olfato goleador, pese a que marcar goles no es su tarea principal. En el estadio de La Cartuja, durante el enfrentamiento ante el Real Betis, marcó su primer gol con la camiseta del Barcelona, aprovechando uno de sus puntos fuertes característicos: los remates de cabeza tras balón parado, gracias a su complexión física y su altura.

Estas características son importantes también para ayudar al conjunto catalán en uno de los aspectos del juego en los que el Barcelona sufre más que en ningún otro: la gestión de los balones parados.

Uno de los mensajes que Rodri repite es su llamamiento al Barcelona a no convertir todos sus partidos en una carrera continua de ataques recíprocos, porque eso conlleva riesgos defensivos innecesarios.

El jugador reclama un pase adicional para garantizar el control del desarrollo del juego, sin descuidar la faceta ofensiva.

Flick coincide con esta idea, pero el problema radica en que muchos de los jugadores destacados del Barcelona tienen un carácter ofensivo directo y tienden a avanzar con rapidez hacia los espacios, con reiterados movimientos sin balón, lo que empuja a sus compañeros a jugar los pases directos.

Entre ellos destacan Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

Y ante el Real Madrid, que sabe aprovechar los espacios que dejan los rivales gracias a delanteros con una velocidad enorme, como Mbappé y Diomande, o jugadores que saben llegar al área por detrás, como Bellingham y Güler, será necesario que Rodri marque el ritmo del clásico y que todos sus compañeros cumplan sus indicaciones, sobre todo si el Barcelona pierde el equilibrio y deja espacios libres en el campo.