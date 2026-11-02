Pau Torres, jugador del Aston Villa, sorprendió a Lamine Yamal, extremo del Barcelona, con unas declaraciones atrevidas sobre el Balón de Oro, antes del encuentro entre ambos equipos, mañana martes, en la Liga de Campeones, en el estadio Spotify Camp Nou.

Torres dijo en una entrevista con el diario Sport: "Los números de Harry Kane fueron buenos, pero a mí me habría gustado que ganara el Balón de Oro un jugador español".

Y continuó: "Creo que Yamal lo merecía. Y si no ocurre este año, ocurrirá poco después, porque Lamine está muy cerca de ganarlo. Y seguro que mantendrá su nivel y lo mejorará".

Añadió: "Será un placer para mí jugar ante Yamal y encargarme de marcarlo en algunas situaciones. Siempre te sorprende, y no se puede predecir lo que va a hacer, y muchas veces no basta con un solo jugador para marcarlo".

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Señaló: "¿Acertó el Barcelona al fichar a Rodri? Sí, sin duda. No solo por tener a un jugador como él en el equipo, sino también por privar al Real Madrid de conseguirlo".

Y agregó: "Te contaré una anécdota divertida, y es que no hemos jugado el uno contra el otro hasta ahora, por una razón u otra. Hemos hablado durante los últimos días, y tenemos ganas de saludarnos, pero después del partido, porque durante él no habrá ninguna amistad".

Recalcó: "Rodri es un jugador humilde, y el fútbol no lo ha cambiado; estudiaba en la universidad y vivía en la residencia universitaria. Y una de las anécdotas divertidas es que, cuando se preparaba para marcharse y fichar por el Atlético de Madrid, volvió a visitar a uno de sus amigos de la universidad, y en lugar de reservar el mejor hotel, se conformó con dormir en un colchón dentro de la habitación de su compañero de la universidad, y pasó la noche con él en la residencia".

Destacó: "Rodri domina la zona del centro del campo a la perfección, y aporta mucho al equipo tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, además de ser el mejor jugador del mundo en su posición".

Sobre el esperado encuentro ante el Barcelona, comentó: "No sentimos ningún miedo, pero le tenemos respeto al rival. Sabemos que el partido será muy difícil, pero no hay nada imposible. Intentaremos competir con las armas que tenemos".

Pau Torres aseguró: "¿Cuál es el jugador del que el Barcelona debe cuidarse? Este año tenemos jugadores con grandes capacidades para avanzar directamente hacia la portería, como Mbappé, Rashford y el propio Nicolas Jackson".

El jugador del Aston Villa señaló: "¿Qué le falta al Barcelona para conseguir el título de la Champions League? Creo que lo que le ha afectado durante los últimos años es haberse visto obligado a disputar algunas eliminatorias sufriendo una inferioridad numérica. Ha estado muy cerca de alcanzar la final, y tiene una plantilla buena para ganar el título".

Aclaró: "¿Te sientes aliviado por la ausencia de tu amigo Eric García? Es una lástima, porque quería jugar ante él. Estoy muy contento por él, porque hizo un gran esfuerzo hasta llegar al lugar que ocupa ahora".