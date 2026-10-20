El José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que su atención está centrada actualmente en el duelo ante el Leipzig en la Liga de Campeones, antes de comenzar la preparación para el esperado Clásico frente al Barcelona, ya que el enfrentamiento del equipo catalán contra el Paris Saint-Germain será una ocasión importante para conocer las ideas de Hansi Flick y los planteamientos en los que podría apoyarse en el próximo encuentro.

Según el diario español Sport, Mourinho declaró en la rueda de prensa tras el partido ante el Sevilla: "Tenemos que jugar en la Liga de Campeones. En este momento, es el único partido en el que pensamos. No voy a perder ni un minuto, hasta el miércoles a las once de la noche, pensando en nuestro rival de Liga del próximo domingo".

El entrenador del Real Madrid no quiere pensar en el Clásico por ahora, pero lo hará en cuanto termine el duelo de su equipo en la competición europea más importante, cuando Mourinho y sus ayudantes trabajarán en analizar el rendimiento del Barcelona dirigido por Hansi Flick, que llegará al choque del próximo domingo en el estadio Spotify Camp Nou en unas circunstancias que podrían afectar a sus preparativos.

El técnico portugués conoce bien al Barcelona y sus puntos peligrosos, pero la paradoja es que el enfrentamiento del equipo catalán ante el Paris Saint-Germain, previsto para el martes, podría ofrecer al Real Madrid la mayor cantidad de información sobre el plan en el que se apoyará Flick.

Esto se debe a que el Paris Saint-Germain es el rival más fuerte al que se ha enfrentado el Barcelona desde el inicio de la presente temporada, además de que el partido se disputará en el estadio Parque de los Príncipes en un ambiente excepcional, en medio de ausencias que se espera que el equipo catalán también padezca durante el Clásico.

Ya sea que Mourinho siga el partido en directo desde la grada o lo vea posteriormente, su interés se centrará en gran medida en el choque del equipo del entrenador Luis Enrique.

Mourinho prestará especial atención a la línea defensiva del Barcelona, afectada por las dos recientes ausencias de Jules Koundé y Eric García, los dos jugadores que han ocupado la posición de lateral derecho en distintas etapas de la presente temporada.

Y el once en el que se apoye Flick en París podría revelar algunos indicios sobre sus planes para el esperado Clásico del domingo.

No obstante, sigue existiendo la posibilidad de que Jules Koundé llegue al partido ante el Real Madrid, lo que le daría al entrenador alemán opciones adicionales para reorganizar la línea defensiva.

Crecen las expectativas sobre el enfoque táctico que podría adoptar Mourinho ante el Barcelona, ya que la ausencia de Vinícius Júnior y el traslado, que parece haberse vuelto definitivo, de Federico Valverde a la posición de lateral derecho han contribuido a mejorar notablemente el rendimiento del Real Madrid.

Asimismo, Arda Güler aporta al equipo soluciones más creativas, mientras que la presencia de Diomande y Endrick en las bandas refuerza el peligro ofensivo y el esfuerzo defensivo, lo que le concede a Jude Bellingham una mayor libertad.

A pesar de ello, el Real Madrid se ha mostrado prudente en los partidos difíciles que ha disputado hasta ahora, ya sea en los dos duelos de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán y la Roma, o en el derbi de la capital contra el Atlético de Madrid.

Ya fuera consecuencia del enfoque táctico adoptado por Mourinho o debido a la superioridad de los rivales, el conjunto blanco renunció a la posesión y se encontró bajo presión durante largos periodos de aquellos enfrentamientos.

La principal incógnita antes del duelo ante el Barcelona será la naturaleza de la presión que el técnico portugués decidirá ejercer sobre el equipo de Hansi Flick, porque arriesgarse a presionar a los jugadores del Barcelona en sus zonas defensivas podría ser un arma de doble filo, aunque todo dependerá en última instancia de la audacia de Mourinho.

Por el momento, el técnico portugués se centra en el duelo ante el Leipzig en la Liga de Campeones del miércoles, antes de comenzar a analizar a su rival más destacado en la competición doméstica.



