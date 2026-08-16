La aparición de Mourinho con un ojo hinchado desata la polémica: ¿cuál es la historia?

El duelo ante el Schalke no fue un simple amistoso para el Real Madrid, sino que tuvo un carácter especial al tratarse del último del equipo durante su concentración de preparación en Alemania, y además supuso el estreno de Konaté, Diomandé y Cucurella con la camiseta del conjunto blanco.

El partido también fue testigo del debut de la temporada de Thibaut Courtois, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, por lo que las miradas se dirigieron desde el principio hacia la alineación del Real Madrid y los últimos preparativos antes del inicio de la nueva campaña.

Pero el ambiente cambió de forma inesperada en cuanto José Mourinho apareció sobre el césped del Veltins-Arena, después de que el técnico portugués llamara la atención por una evidente hinchazón alrededor de uno de sus ojos, algo que abrió la puerta a numerosas especulaciones en las redes sociales.

Sin embargo, la realidad resultó mucho más sencilla que las especulaciones que se difundieron, ya que Mourinho sufrió una leve lesión durante la sesión de entrenamiento que disputó el Real Madrid ayer.

El diario español "As" señaló: "El técnico portugués estaba en mitad del entrenamiento cuando un balón impactó de forma inesperada contra sus gafas, lo que provocó que se rompieran y que sufriera la lesión alrededor del ojo".

La lesión hizo que Mourinho apareciera con este aspecto mientras dirigía al Real Madrid en Gelsenkirchen, aunque no es motivo de preocupación, ya que "As" confirmó que el técnico portugués se encuentra en buen estado y que solo hace falta algo de tiempo para que desaparezcan las secuelas del hematoma.

Mourinho, satisfecho con los preparativos del Real Madrid

Pese a la lesión, el hematoma no impidió a Mourinho continuar con su trabajo con normalidad, ya que el Real Madrid abandonó su última parada en Alemania sintiéndose satisfecho con el nivel alcanzado por el equipo durante el periodo de preparación.

Mourinho declaró tras el partido: «Desde el punto de vista táctico, las ideas se van aclarando poco a poco. Los jugadores tienen una calidad excepcional, una calidad increíble. Trabajamos de maravilla como equipo, tanto con balón como sin él. Creo que fue una experiencia muy buena, y también una excelente última sesión de entrenamiento antes de empezar el trabajo serio».

El técnico portugués insistió en que las pruebas amistosas eran solo un paso en el camino de la preparación para la temporada, subrayando que el verdadero reto comenzará con los partidos oficiales. Explicó: «El trabajo serio es la competición, la lucha por los puntos. Eso es lo que nos gusta, y estamos a punto de llegar a ello».

De este modo, Mourinho regresó a Madrid satisfecho con la etapa de preparación que afrontó el Real Madrid, pero se llevó también consigo un hematoma alrededor del ojo que se espera que permanezca visible durante unos días, después de que su causa resultara estar muy lejos de las especulaciones que suscitó su repentina aparición.