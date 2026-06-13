La afición saudí acapara miradas antes del partido contra Uruguay... ¿Qué pasó?

Miami ha recibido a numerosos aficionados saudíes que han animado el ambiente previo al partido contra Uruguay, programado para la mañana del martes en la primera jornada del Grupo 8.

Según el corresponsal del Canal de Noticias de Arabia Saudí, en las últimas horas ha aumentado notablemente la presencia de aficionados saudíes, ya que muchos seguidores se han congregado en los alrededores del lugar de alojamiento de la delegación «Los Verdes» en Miami, muestra del fuerte respaldo que recibe la selección tanto de las comunidades árabes en Estados Unidos como de aficionados llegados desde otros estados.

En lo deportivo, la selección cerró hoy su preparación en Austin con un entrenamiento a puerta cerrada centrado en táctica y físico, y por la tarde viajó a Miami para su debut.

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El Grupo H, uno de los más duros del torneo, incluye a Uruguay, España y Cabo Verde, por lo que la lucha por los dos billetes a octavos exige la máxima concentración y disciplina.

El equipo, con alta moral y gran respaldo de su afición, busca un resultado positivo en su debut, mientras todo el deporte árabe aguarda con ilusión su primera aparición en uno de los grupos más duros del torneo.

Se prevé un ambiente espectacular, impulsado por la numerosa afición saudí en las gradas, lo que motivará aún más al equipo ante la experiencia histórica de Uruguay en grandes torneos.