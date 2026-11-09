Konaté revela la reacción de Mbappé tras la decepción del Balón de Oro

El Ibrahima Konaté, defensa del Real Madrid, confirmó que su compañero Kylian Mbappé afrontó de forma positiva el no haber ganado el Balón de Oro, señalando que volvió a los entrenamientos al día siguiente con toda su concentración y entusiasmo, pese a lo difícil de la decepción.

Según el diario español "Marca", Konaté habló con los medios de comunicación en la zona mixta, tras la primera sesión de entrenamiento de la selección de Francia, de cara al enfrentamiento ante Italia en la ciudad de Milán, el próximo jueves, y también se refirió al estado anímico y físico de Mbappé después de perder el Balón de Oro.

Konaté declaró: "Kylian tiene una mentalidad extraordinaria, como quedó patente en los últimos partidos, en los que ha desempeñado un papel decisivo. Es un jugador de enorme importancia para nosotros en Madrid. Es un competidor por naturaleza, y por eso no haber ganado el Balón de Oro, pese a que lo merecía con creces, es sin duda algo difícil, pero al día siguiente volvió a los entrenamientos con toda su disposición y entusiasmo. Espero que el próximo año esté en su mejor momento para que pueda levantar el trofeo".

El defensa francés insistió en que no está atravesando una fase de mejora en su nivel durante los últimos partidos, asegurando que comenzó la presente temporada en buena forma, después de haber superado las difíciles circunstancias que vivió la temporada pasada, durante la cual le afectó el fallecimiento de su padre, así como la muerte de su excompañero en el Liverpool Diogo Jota, en un accidente de tráfico que también se llevó la vida del hermano de este último.

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El jugador añadió: "No estoy mejorando en este momento, sino que estoy en este estado desde el inicio de la temporada. Todas las críticas que recibí el año pasado, aunque no siempre se hiciera referencia a las circunstancias personales ajenas al fútbol, muestran lo fuerte que soy a nivel mental".