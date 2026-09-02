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Jurgen Klopp RB Leipzig 2025Getty Images

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Klopp interviene personalmente para arrebatar un talento marroquí en favor de Alemania

Bundesliga
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Alemania se mueve con antelación para arrebatarle un talento ofensivo a Marruecos

Jürgen Klopp, entrenador de la selección de Alemania, ha intervenido para convencer al marroquí Younes Ebnoutalib, estrella del Eintracht Frankfurt, de representar a la Mannschaft en lugar de a Marruecos.

La cadena "Sky Sports" informó de que Klopp realizó una visita al Eintracht Frankfurt, y las imágenes, publicadas por el club a través de sus canales, mostraron, entre otras cosas, una conversación entre Klopp y Ebnoutalib.

Según información de Sky Sports, ya tuvo lugar una larga conversación entre Klopp y el jugador de 22 años, que también puede jugar para Marruecos.

Se dice que Klopp está muy impresionado por las cualidades de Ebnoutalib, y quiere convencerlo de jugar con la selección alemana.

Younes Ebnoutalib nació en Frankfurt, tiene madre alemana y padre marroquí, por lo que tiene derecho a representar a la selección alemana, y ya había sido convocado con la selección de Marruecos sub-15.

Younes Ebnoutalib inauguró la nueva temporada de la Bundesliga marcando un hat-trick en la portería del Union Berlin, en el partido que terminó con empate a tres.

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