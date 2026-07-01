Klopp está listo para volver a entrenar y este es el destino de sus sueños

Tras la eliminación del Mundial 2026, la Federación Alemana de Fútbol analiza el futuro del cuerpo técnico, mientras nuevos hechos podrían devolver a Jürgen Klopp al banquillo.

La Mannschaft quedó eliminada en la ronda de 32 tras perder con Paraguay, lo que ha aumentado las dudas sobre el futuro del seleccionador Julian Nagelsmann, pese a su deseo de seguir.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, Jürgen Klopp solo consideraría regresar si la Federación se lo propone en los próximos días.





Romano aclaró en X que Nagelsmann quiere seguir, pero la decisión final corresponde a la Federación, que evaluará el rendimiento en el Mundial antes de actuar.

Klopp está dispuesto a escuchar una oferta oficial y dirigir la “Mannschaft”.

Klopp se alejó de los banquillos tras dejar el Liverpool y antes de asumir un cargo directivo en el grupo Red Bull, pero su nombre siempre ha sonado como candidato al banquillo alemán.

Tras la temprana eliminación de Alemania del Mundial, los próximos días serán decisivos para el futuro de Nagelsmann y para saber si la Federación optará por un cambio, con Klopp como principal candidato.

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