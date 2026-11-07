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imago-sport-1052153336.jpgGuillermo Martinez
Traducido por

Khalifa Ramos augura millones para las arcas del Real Madrid

Fichajes
Primera División
Serie A
Real Madrid
Como
J. Ramon
S. Ramos
España
Italia

Jacobo Ramón, central del Como, se ha convertido en objeto de deseo de varios clubes de la Premier League, de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

El portal Foot Mercato, citando al diario As, señaló que el Real Madrid podría conseguir grandes beneficios con el traspaso de Jacobo Ramón.

El conjunto merengue cuenta con varias bazas ganadoras en este asunto. Cuando Ramón fichó por el Como por 2,5 millones de euros, el Real Madrid retuvo un 50 % de los derechos del jugador.

Además, el Real Madrid posee una cláusula de recompra de Jacobo Ramón, procedente del Como, por 10 millones de euros.

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El Manchester United es el club más interesado en fichar a Jacobo Ramón, mientras que el Chelsea y el Liverpool siguen de cerca la evolución de su nivel.

Tras ser convocado por primera vez con la selección absoluta de España, las acciones del jugador, de 21 años, se dispararon después de las destacadas actuaciones que ofreció en los campos italianos, algo que no pasó desapercibido para los responsables del Real Madrid.

En un momento en el que el valor de mercado del jugador se estima actualmente en unos 45 millones de euros, según el portal Transfermarkt, el club blanco puede plantearse recuperarlo por una cantidad muy inferior a su valor actual, o bien beneficiarse de los ingresos de una posible venta.

Así, la directiva del Real Madrid parece estar en una posición ideal para obtener grandes beneficios económicos con el traspaso de Jacobo Ramón, que podría convertirse rápidamente en una operación muy exitosa desde el punto de vista económico para el club blanco.

El As señaló que Jacobo Ramón no abandonará el Como durante el próximo mercado de fichajes de invierno, pero los clubes lo vigilan cada vez más de cerca.

Por el momento, los responsables del Real Madrid no quieren adelantarse a los acontecimientos ni tomar decisiones prematuras, pero Jacobo es el candidato más destacado para suplir a Antonio Rüdiger, en caso de que este se marche.

Jacobo Ramón se caracteriza por su capacidad para sacar el balón desde atrás y construir el juego, además de por el acierto en sus decisiones y su madurez a la hora de afrontar las distintas situaciones, junto con su gran capacidad para leer y anticiparse a los movimientos de los rivales.

A esto se añade su superioridad en el juego aéreo, pues mide 1,96 metros, y además sigue desarrollando su olfato goleador, lo que lo convierte en un arma ofensiva adicional para su equipo.

Durante la presente temporada, ha marcado 3 goles y ha dado dos asistencias con el Como, y ha sumado otros dos goles con la camiseta de la selección española sub-21 durante el anterior parón internacional.

En cuanto a su referente en los terrenos de juego, es Sergio Ramos. Y parece que Jacobo va por el buen camino para acercarse a la trayectoria de su ídolo.

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