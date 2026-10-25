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Kenneth PerezESPN
Siep Engelen
Traducido por

Kenneth Perez, durísimo tras el PSV-Feyenoord: «No ha golpeado bien ni un solo balón»

PSV Eindhoven vs Feyenoord
PSV Eindhoven
Feyenoord
Eredivisie
N. Ferri

Aunque el Feyenoord logró rehacerse ante el PSV en la segunda parte, su juego siguió sin ser de gran calidad, según Kenneth Perez. Así lo señaló tras el partido en ESPN

«Fue un partido de ida y vuelta constante, de correr sin parar», comienza Perez. «Entretenido de ver, sí, pero la calidad no fue buena. Ese Ferri... De verdad que no creo que hoy haya controlado bien ni un solo balón». 

Perez entiende que para el delantero del Feyenoord fue un partido muy difícil en el que destacar, pero aun así esperaba más de él. «Por supuesto, tuvo condiciones difíciles: muchas veces estaba solo y los rivales lo sometieron a mucha presión». 

«Pero así es como el juego de Zechiël puede rendir mejor. Si Ferri le deja el balón, Zechiël puede desmarcarse de su rival. Y eso casi no ocurrió», concluye Perez. 

«Claro que, en ataque, te alegraría tener a alguien capaz de hacer algo así. Puede que te desesperes con él durante 89 minutos y pienses: “Vamos, participa un poco”. Pero ahora...». 

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En el Feyenoord, la calidad tuvo que llegar principalmente de Anis Hadj Moussa este domingo. El argelino marcó el 1-1 y generó peligro varias veces dentro del área en los minutos finales, pero el gol de la victoria no llegó en Eindhoven. 

Así, el Feyenoord sigue líder de la Eredivisie. Su ventaja sobre el AZ y el PSV es de cuatro puntos. El equipo de Alkmaar todavía tiene que enfrentarse al FC Twente este domingo.

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