Keen: «Esta temporada supera todo lo que he hecho en mi carrera»

Harry Kane, capitán de Inglaterra, asegura estar en el mejor momento de su carrera y quiere mantener su gran nivel y batir récords esta temporada.

El miércoles salvó a Inglaterra en el Mundial, Tras anotar un doblete en los minutos finales y darle la vuelta al 1-0 contra la República Democrática del Congo, el equipo de Thomas Tuchel avanzó a octavos, donde enfrentará a México.

Con su gol en el 86, el delantero suma ya 72 tantos con el Bayern y la selección en la temporada 2025-2026. marca solo superada por los 82 tantos de Lionel Messi en la campaña 2011-2012.

En el programa oficial de la selección inglesa, el delantero de 32 años declaró a ESPN: «Marcar 72 goles hasta ahora, con la esperanza de sumar más, supone unos 20 goles más que en cualquier otra temporada de mi carrera, aunque he tenido temporadas muy buenas».

El capitán inglés, que antes del Mundial ayudó al Bayern a revalidar la Bundesliga y ganar la Copa con 61 goles en Alemania, añadió: «He vivido momentos maravillosos en mi carrera, pero, en conjunto, puedo decir que me encuentro en mi mejor forma cuando piso el terreno de juego».

Kane añadió con confianza: «Sea cual sea la situación, siempre creo que puedo marcar. Se han alineado todos los factores positivos en el momento justo».

El máximo goleador de Inglaterra admitió: «En un gran torneo necesitas algo de suerte y llegar en la forma deseada, lo cual no siempre es fácil tras temporadas exigentes; por eso agradezco cómo ha ido este año. Para mí solo cuenta el próximo partido; estoy en un estado mental excelente y ansío que llegue ya, y es bueno que los encuentros se sucedan rápido ahora».