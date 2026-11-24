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Una noche de emociones encontradas para Florian Kastenmeier. El portero alemán fue elegido para jugar contra el FC Porto por delante de su compatriota Tjark Ernst, aunque no pudo evitar la derrota por 0-1.

«Mañana (miércoles, n. de la r.) quizá pueda alegrarme por mi debut. Pero ahora lo que más me decepciona es el resultado», lamentó Kastenmeier tras el partido en declaraciones a Ziggo Sport.

«Creo que merecíamos más que una derrota», afirmó el decepcionado portero del Feyenoord. «Tuvimos muchas ocasiones, pero nos faltó algo de suerte en la definición. Es muy decepcionante».

El lunes, el entrenador Giovanni van Bronckhorst comunicó a Kastenmeier que sería titular contra el Porto. «Tengo mucha experiencia. Pero, por supuesto, esta es una noche especial. En el fondo, sigue siendo un once contra once con dos porterías».

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«Quizá en las próximas semanas esta noche cobre un significado especial, pero durante la preparación era simplemente un partido normal», señaló Kastenmeier, a quien el Feyenoord le resultó especialmente atractivo por su participación en la Champions League.

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«Pero cuando estoy concentrado, lo veo como un partido normal», insistió Kastenmeier, con pragmatismo. «Mi debut ha estado bien. Todavía puedo mejorar con el balón, pero iré a más en las próximas semanas».

«Está bien para ser un debut», valoró el alemán tras la ajustada derrota en Europa. «Cuando jugamos bien como equipo, el ambiente en De Kuip es realmente increíble. Pero esto no va de mí, porque ha sido una actuación de equipo».

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Kastenmeier tiene previsto hablar esta semana con Ernst, su compañero en la portería que no fue elegido para jugar. «Tenemos una buena relación y lo resolveremos como profesionales».

«Ayer (lunes, n. de la r.) no hablamos porque estábamos preparando este partido. Hablaremos y también analizaremos el encuentro. Aquí tenemos cuatro porteros muy buenos y todos merecen jugar. Ahora me toca a mí», concluyó Kastenmeier.