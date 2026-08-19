Harry Kane, delantero del Bayern Munich, recibió este miércoles el premio de la Bota de Oro europea, después de terminar la temporada 2025-2026 como máximo goleador de la liga alemana con 36 goles, superando a todos los goleadores de las grandes ligas europeas.

La estrella inglesa consiguió el galardón por segunda vez en su carrera, tras haberlo conquistado en 2024.

Kane declaró tras recibir el premio: "Quiero dar las gracias al Bayern Munich, al cuerpo técnico, a los entrenadores y a mis compañeros de equipo. Sin ellos, no estaría aquí".

Y añadió: "Un premio así requiere mucho trabajo. Intento ayudar al equipo de la mejor manera posible. La temporada pasada fue excepcional y estoy muy orgulloso. Fue la mejor temporada de mi carrera hasta ahora".

El exjugador del Tottenham prosiguió: "Me siento muy a gusto en el Bayern Munich. Siempre aspiramos a conseguir grandes logros y queremos volver a hacerlo esta temporada".

Leer también

Tras la apelación al árbitro de la final del Mundial: el compañero de Messi vuelve a practicar las "artes oscuras"

La definición del verdadero compañero: llueven los elogios sobre El Sibari tras su gesto con Musiala

Kane firmó una temporada excepcional con el Bayern, en la que marcó 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones, entre ellos 36 goles en 31 partidos de la liga alemana, y contribuyó a que el equipo conquistara los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, antes de caer eliminado ante el Paris Saint-Germain, que se hizo con el título.

También se convirtió en el primer jugador en la historia de la Bundesliga en ganar el premio al máximo goleador en cada una de sus tres primeras temporadas en la competición.

"La liga de los delanteros"

Kane agregó sobre la naturaleza de la liga alemana: "La liga es muy ofensiva; incluso cuando ganas 2-0 o 3-0, el partido todavía puede darse la vuelta. Es la liga de los delanteros. Muchos equipos quieren conseguir la victoria y marcar goles, y eso nos viene muy bien; nosotros también queremos hacer eso y ganar".

El capitán de la selección de Inglaterra habló sobre su estilo de juego, afirmando: "Me siento muy a gusto en todas las posiciones; cuanto más avanzas en edad, más aprendes de las distintas zonas del campo. La temporada pasada esa comprensión fue mejor; el entrenador (Vincent Kompany) me permite retroceder para ayudar en la construcción del juego y luego volver a avanzar".

Y completó: "El entrenador espera mucho de todos, con y sin balón. El equipo es muy especial, y me gusta ganar los duelos tanto como me gusta marcar goles".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".