Kaisedo se acerca a fichar por el Real Madrid

El ecuatoriano Moisés Caicedo, centrocampista estrella del Chelsea, se ha pronunciado sobre los rumores que le vinculan con un posible fichaje por el Real Madrid.

Caicedo tiene contrato con los Blues hasta el verano de 2031.

En una entrevista concedida al diario español «AS», Caicedo habló sobre las figuras que le han inspirado a lo largo de su carrera y afirmó: «Siempre he dicho que tengo muchas leyendas en mi lista. Para empezar, puedo mencionar a Antonio Valencia, porque fue mi inspiración para llegar a donde estoy ahora y por lo que ha logrado en su carrera».

Y añadió: «Si pienso más en mi posición actual, mis referentes son Kanté, Makelele y Pogba. Me he fijado mucho en ellos para convertirme en el jugador que soy ahora, porque el nivel que han demostrado los ha situado entre los mejores del mundo, y quiero seguir ese camino y dar lo mejor de mí».

Sobre su futuro y la posibilidad de jugar con la camiseta del Real Madrid, Caicedo respondió con una sonrisa: «En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar, ¿verdad? Actualmente tengo contrato con el Chelsea y, la verdad, no he pensado sinceramente en otro club ni en marcharme de Londres, pero al final nadie sabe lo que va a pasar en el fútbol. Lo único que quiero es disfrutar, tengo contrato y quiero seguir jugando mientras Dios me lo permita, y después ya veremos qué pasa en el futuro y qué sorpresas nos esperan».

Cabe recordar que Enzo Fernández, estrella del Chelsea, fue sancionado con dos partidos de suspensión tras abrir la puerta a su marcha en unas declaraciones a la prensa, en las que se vinculó con un posible fichaje por el Real Madrid.

Sobre su papel como uno de los principales estrellas del Chelsea en la actualidad, el internacional ecuatoriano dijo: «Sí, el Chelsea es un gran club. Me han ayudado mucho desde que llegué y quiero devolverles el favor y demostrarlo en cada partido durante todo el tiempo que pase allí. El tiempo lo dirá todo».



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