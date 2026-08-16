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Hussein Hamdy

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Juventus mejora su oferta para fichar al amigo de Messi

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Fichaje inminente

El Juventus ha mejorado su oferta para cerrar uno de los fichajes más destacados del actual mercado veraniego.

Según el diario británico "The Athletic", el Aston Villa ha recibido una nueva oferta del Juventus por el guardameta Emiliano Martínez, después de que la distancia entre la valoración que ambos clubes hacen del portero argentino se haya reducido en la actualidad.

El club italiano se ha mostrado dispuesto a pagar hasta 10 millones de euros, con 7 millones de euros como cantidad inicial, además de 3 millones de euros adicionales ligados al éxito del equipo.

La oferta queda por debajo del precio garantizado de 10 millones de euros que reclama actualmente el Aston Villa, aunque ambas partes se acercan a alcanzar una solución intermedia.

Las condiciones personales con el guardameta de 33 años, que juega con la selección de Argentina, no supondrán ningún problema.

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"The Athletic" ya había informado el sábado de que Martínez está negociando su salida del Aston Villa este verano, coincidiendo con la intensificación de los esfuerzos del club inglés por fichar al guardameta del Parma, Zion Suzuki.

Este verano se repite la incertidumbre sobre el futuro del portero argentino en el Aston Villa por segunda temporada consecutiva.

El Manchester United entró en negociaciones para incorporarlo el verano pasado, y también presentó una oferta para llevárselo cedido en las últimas fases del mercado de fichajes, pero se topó con el rechazo.

Martínez, guardameta de la selección de Argentina, está vinculado por contrato con el Aston Villa hasta el año 2029, después de firmar un nuevo contrato en agosto de 2024.

Martínez disputó 44 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, contribuyendo a que el Aston Villa ocupara el cuarto puesto en la Premier League y se coronara en la Europa League.

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