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Manuel Locatelli, centrocampista y capitán de la Juventus, responde a las preguntas de los pequeños aficionados del club en los canales oficiales de la Juventus. Estos son los pasajes más interesantes extraídos de las respuestas de los niños en el tradicional encuentro Junior Report.

LOS MOMENTOS DIFÍCILES

Locatelli, de baja por lesión hasta el próximo mes de marzo, habla del difícil momento que atraviesa:

"Este es, sin duda, uno de los momentos más difíciles, porque me he lesionado la rodilla y tengo que estar mucho tiempo lejos del campo. Así que estoy viviendo la vida de una manera muy diferente, según recoge TuttoJuve.com. Otro momento difícil fue cuando no conseguimos ir al Mundial. Sin duda, cuando pierdes, y pierdes así, es un momento de sufrimiento. Pero, al final, en el fútbol se gana y se pierde. Lo importante es mejorar y dar todo lo que tienes".

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LA RECUPERACIÓN DE LA LESIÓN

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El centrocampista habla de su recuperación de la lesión:

"Me encuentro bien, en el sentido de que estoy trabajando bien. Sé que tengo que esperar un tiempo y, por desgracia, a veces esto sucede en nuestra vida, en la vida de los deportistas. Estoy afrontando el día a día de otra manera, trabajo más en el gimnasio. Echo muchísimo de menos jugar al fútbol, muchísimo, pero he aprendido a aceptar esta situación y sé que tengo que hacer todo lo posible para volver bien".

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SU LLEGADA A LA JUVENTUS

El centrocampista recuerda su llegada a la Juventus en 2021:

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"Tuve la suerte de que, cuando llegué aquí, a la Juventus, tenía por delante a grandes capitanes. Cuando llegué todavía estaban Chiellini y Bonucci, y después tuve a Danilo. Para mí fue muy importante entender y aprender de ellos su actitud, el hecho de estar siempre presentes y disponibles. Como decía antes, hay que intentar ser un ejemplo cada día. El secreto, en mi opinión, es la dedicación, las ganas de trabajar y de mejorar, pero, sobre todo, estar dispuesto a escuchar a los demás".

SU AFICIÓN A LA JUVENTUS

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Por último, Locatelli recuerda su infancia como aficionado de la Juventus:

"Ya era aficionado de la Juventus de niño, así que tenía a Nedved, Buffon y Del Piero. Luego, por supuesto, también admiraba a Totti: eran mis ídolos, los futbolistas con los que crecí. Has dicho algo bonito, algo que invita a reflexionar, porque, como has dicho, a veces los niños nos ven de esa manera y eso nos da una responsabilidad. También en eso tenemos que ser un ejemplo. Creo que no basta con serlo en los gestos técnicos durante el partido, sino también en la actitud que tenemos dentro y fuera del campo. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para vosotros, porque nos veis y nos admiráis. Así que es una responsabilidad bonita e importante".