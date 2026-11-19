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Julian Hall, delantero de 18 años formado en los New York Red Bulls, está reescribiendo los libros de récords del fútbol estadounidense y consolidándose como la joya de la corona de la próxima generación de la selección masculina de Estados Unidos.

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Julian Zakrzewski Hall ya no es una promesa: es una auténtica superestrella. El delantero, nacido en Manhattan, irrumpió como un prodigio de quince años y hoy es la punta de lanza de su club y de su selección. Su velocidad fulgurante, sus desmarques precisos y su valentía ante la portería lo han convertido en uno de los atacantes más temidos de la Major League Soccer.

El joven ya ha llamado la atención de los clubes de élite europeos, pero sigue centrado exclusivamente en dominar en Estados Unidos. «El entusiasmo por esta joven selección masculina de Estados Unidos es real», y Hall está al frente con una madurez impropia de su edad. Bajo los focos de Harrison, Nueva Jersey, ha surgido un nuevo icono del fútbol estadounidense.

De Manhattan al Red Bull Arena

La trayectoria futbolística de Julian Hall comenzó en la jungla de asfalto de Nueva York. Pasó sus primeros años de formación en el New York City FC antes de dar el decisivo salto al otro gran club de la ciudad, la academia de los New York Red Bulls, en 2020, con solo doce años. Hall no tardó en desbordar a las defensas de las categorías inferiores y marcó la asombrosa cifra de 28 goles en 39 partidos de la academia.

Academy Dominance (2020-2023 )

├── 28 Goals in 39 Academy Matches

└── 2023 U-15 MLS NEXT Cup MVP (5 goles)

└── 2023 Generation adidas Cup Golden Boot (5 goles)

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Su olfato goleador impulsó al equipo sub-15 de los Red Bulls al título de la MLS NEXT Cup de 2023, torneo en el que fue elegido mejor jugador. También se llevó la Bota de Oro de la Generation adidas Cup. Consciente de su indudable talento, el club le firmó un contrato como jugador formado en su cantera el 7 de septiembre de 2023. Con 15 años y 167 días, se convirtió en el segundo fichaje más joven de la historia de la franquicia.

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Rompe récords y brilla con la USMNT

El año 2026 ha sido histórico para Julian Hall y ha marcado su irrupción definitiva. Se hizo con el puesto de delantero centro titular de los Red Bulls a las órdenes del entrenador Michael Bradley y sumó unos impresionantes 16 goles en 35 partidos durante la temporada de la MLS. También hizo historia en mayo de 2026 al convertirse, con 18 años y 50 días, en el jugador más joven en marcar un triplete en la MLS.

En el plano internacional, Hall atraviesa un momento sensacional. Tras recibir su primera convocatoria con la selección absoluta masculina de Estados Unidos, ha marcado cinco goles en sus seis primeros partidos internacionales. Recientemente quedó vinculado a la selección estadounidense al participar en la victoria por 2-0 sobre Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. «Se lo debo a Michael Bradley y a mi club, los Red Bulls», dijo Hall a los periodistas, «por ayudarme, desarrollarme y darme tantas oportunidades para demostrar mi capacidad».

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Los gigantes europeos, a la espera

Con su contrato ampliado hasta la temporada 2029/30, los Red Bulls se han asegurado a su joya de la corona, aunque retenerlo a largo plazo será un enorme desafío. Gigantes como Newcastle United, Atlético de Madrid y RB Leipzig ya han realizado consultas por el fichaje del delantero centro, valorado en 8,0 millones de euros. Los analistas creen que es el delantero estadounidense con mayor potencial desde Christian Pulisic.

Mientras Estados Unidos avanza hacia el próximo ciclo mundialista, Julian Hall se perfila para liderar el ataque. El exseleccionador de la USMNT Mauricio Pochettino le dio la oportunidad de debutar en competición oficial, plenamente consciente de su proyección mundial. Ya sea en la Major League Soccer o en la Champions League, Hall está destinado a llegar a lo más alto del fútbol mundial.