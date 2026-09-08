¿Pierde Alemania con Erblin Osmani al próximo gran talento? Eso es lo que sostiene indirectamente, en cualquier caso, el Dr. Faruk Ajeti, embajador de la República de Kosovo en Alemania y Dinamarca, mientras una imagen en su canal de Instagram muestra al hombre de 43 años entregándole al centrocampista del Bayern el pasaporte kosovar.

«Es un honor especial que hoy haya podido entregar el pasaporte de la República a nuestro talento del Bayern Erblin Osmani y anunciar una gran noticia para el fútbol kosovar: ¡Erblin jugará para Kosovo!», escribió el doctor en Ciencias Políticas en su publicación.

Ni el propio jugador ni su representación se habrían pronunciado hasta ahora sobre la publicación del pasado viernes, mientras que Bild informa ahora de que todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro internacional del joven de 17 años, que hasta ahora había jugado con las selecciones sub-16 y sub-17 de la Federación Alemana.

El próximo parón de selecciones podría aportar claridad sobre si Osmani jugará en el futuro para el país de origen de sus padres o si, por el contrario, seguirá siendo fiel a la Federación Alemana. En cualquier caso, al germano-kosovar le pronostican un gran futuro.

El técnico del Bayern, Vincent Kompany, ya le hizo entrenarse regularmente con los profesionales la pasada temporada e incluso le ayudó a debutar en la Bundesliga, cuando Osmani entró en el minuto 87 por Leon Goretzka en la victoria por 4-0 ante el Union Berlin en la jornada 27.