El duelo entre Everton y Chelsea vivió una jugada arbitral polémica, después de que los jugadores del Chelsea reclamaran un penalti tras la caída del delantero brasileño João Pedro dentro del área, en una acción que provocó amplias protestas por parte del conjunto londinense, durante el encuentro que enfrenta a ambos equipos en el Hill Dickinson Stadium, en el marco de la séptima jornada de la Premier League.

La polémica se intensificó en el minuto 31 del partido, cuando João Pedro cayó dentro del área del Everton, tras un contacto con el defensa James Tarkowski, por lo que el delantero del Chelsea levantó los brazos al aire, reclamando al árbitro del encuentro que señalara penalti, ante la expectación de sus compañeros, que creyeron que su equipo había sufrido una infracción que exigía la intervención del árbitro.

Sin embargo, Paul Tierney, árbitro del partido, no atendió las reclamaciones de los jugadores del Chelsea y pidió al delantero brasileño que se levantara y continuara jugando, al considerar que la acción no merecía señalar una falta a favor del equipo visitante.

La polémica no se detuvo en la decisión del árbitro sobre el césped, ya que el árbitro del videoarbitraje (VAR) no intervino para revisar la acción ni para pedir a Tierney que acudiera al monitor a comprobar los detalles del contacto entre Tarkowski y João Pedro.

La decisión provocó las protestas de los jugadores del Chelsea, que consideraron que la caída de su delantero dentro del área merecía una revisión arbitral minuciosa, dada la importancia de este tipo de decisiones en partidos que presentan una fuerte pelea por los puntos.

La jugada volvió a poner el foco sobre las decisiones arbitrales polémicas en la Premier League, especialmente aquellas relacionadas con los contactos dentro del área y el grado de intervención del videoarbitraje en la revisión de las acciones que generan dudas entre los jugadores y los cuerpos técnicos.