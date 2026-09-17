Jürgen Klopp ya lo hace todo de forma distinta a Julian Nagelsmann

La rueda de prensa para anunciar la convocatoria llevaba alrededor de media hora cuando Jürgen Klopp se encontró ante un pequeño enigma. Se trataba de qué entrenadores de club exitosos fueron después seleccionadores de Alemania. Hansi Flick mencionó rápido a Klopp, pero luego no se le ocurrió ninguno más. «¿Quién?», preguntó al auditorio. La respuesta: Julian Nagelsmann.

«Oh, sí, perdón», exclamó Klopp, y ya entonces se dio cuenta de que eso podría generar titulares. «Haced la historia que queráis hacer», zanjó Klopp, antes de subrayar ampliamente su máximo respeto por Nagelsmann. Naturalmente, enseguida volvieron los recuerdos de la legendaria frase del «todavía» de Klopp en la previa del Mundial. Cuando él mismo era comentarista de televisión y Nagelsmann todavía era seleccionador de Alemania.

De hecho, en la rueda de prensa de Klopp ese fue el único giro, muy pequeño, hacia el sombrío pasado reciente de la DFB. Por lo demás, intentó de forma muy creíble dirigir la mirada hacia lo positivo en todos los temas, despertar confianza en un futuro mejor. Para la selección nacional, pero también para Alemania en general.

Klopp convocó a 44 jugadores en su primera lista, repartidos en un total de dos plantillas para los cuatro próximos partidos de la Nations League. Entre ellos, por supuesto, hay varios internacionales conocidos de larga trayectoria, pero también 16 debutantes, algunos muy poco conocidos, como Mika Baur, del Celtic de Glasgow, que ni siquiera ellos mismos habían contado jamás con una nominación. Klopp transmite: ¡todo es posible!

Jürgen Klopp cuenta con Joshua Kimmich en el centro del campo

Nagelsmann no fue un tema en la rueda de prensa más allá de ese pequeño cuestionario, pero en cierto modo estuvo omnipresente. De hecho, Klopp recogió de manera a veces muy directa varios puntos de crítica que se le habían reprochado a Nagelsmann en los últimos meses y defendió con energía en cada caso su enfoque básicamente diferente.

Ahí está Joshua Kimmich, a quien Nagelsmann había utilizado como lateral derecho. «En ninguna conversación que he mantenido con mis colegas entrenadores apareció como lateral derecho», dijo Klopp. «Nosotros lo vemos como centrocampista». Y sigue siendo el capitán, como confirmó.

Klopp descartó la objeción, repetida una y otra vez, de que en Alemania no hay alternativas decentes a Kimmich en el lateral derecho. Según Klopp, Philipp Treu, del Friburgo y convocado por primera vez por él, debería preguntarse en este debate: «¿Eh, de qué están hablando?». También mencionó a Josha Vagnoman, del VfB Stuttgart, como un candidato prometedor.

Hablando de Stuttgart: aquí es donde la diferenciación de Klopp respecto a Nagelsmann resulta especialmente llamativa. Dejando al margen a Alexander Nübel, que en verano se marchó al Besiktas de Estambul, Nagelsmann había convocado para el Mundial a tres jugadores del Stuttgart: Deniz Undav, Angelo Stiller y Jamie Leweling. ¿Y Klopp? Prescindió exactamente de ese trío y llamó en su lugar a otros cuatro: Vagnoman, Chris Führich, Finn Jeltsch y Maximilian Mittelstädt. Está claro que Undav, Stiller y Leweling habían lidiado últimamente con molestias, pero también es cierto que todos ellos estuvieron sobre el campo en todos los partidos de Bundesliga disputados hasta ahora.

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Jürgen Klopp muestra una mayor presencia que Julian Nagelsmann

Tampoco están los dos favoritos de Nagelsmann sobre los que probablemente se han dado los debates más controvertidos en el equipo de la DFB en los últimos años: Leroy Sané y Leon Goretzka, actualmente también tocado. Klopp quiere que sus ausencias de la convocatoria, exactamente igual que las de Undav y Stiller, no se consideren en absoluto definitivas. Al mismo tiempo, sin embargo, también reveló que hasta ahora no ha mantenido conversaciones con ellos. A diferencia de casi todos los demás futbolistas alemanes mínimamente interesantes.

«En las últimas cuatro semanas he estado un poco de aquí para allá, me he reunido en persona con muchos, muchos jugadores, los he visto, ya fuera en el campo de entrenamiento o en una conversación», contó Klopp. Para dejarlo aún más claro, añadió después: «Verlos, tenerlos físicamente delante de mí. La diferencia respecto a la imagen que tenía antes es bastante grande. Marca una gran diferencia para desarrollar una sensación sobre un futbolista el hecho de verlo en directo».

Estas frases pueden interpretarse perfectamente como un pequeño dardo encubierto hacia Nagelsmann. En cualquier caso, una comunicación deficiente y la falta de visitas personales a los clubes y a los estadios eran puntos de crítica que a Nagelsmann se le echaron en cara con frecuencia. Con su enfoque totalmente opuesto y también con convocatorias de jugadores de clubes pequeños como Augsburgo o Elversberg, Klopp transmite en cambio que quiere contar con toda la Alemania futbolística en el nuevo comienzo de la selección nacional.

Pero para seguir cabalgando la ola de euforia desatada sin ninguna duda por esta convocatoria y por su rueda de prensa, también hacen falta resultados positivos, como siempre en el fútbol. En la Nations League le esperan de inmediato compromisos complicados, con el partido fuera de casa ante Países Bajos en el arranque y después otros tres encuentros, dos veces contra Grecia y Serbia.