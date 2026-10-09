Joey Veerman provoca una increíble pérdida de puntos para el Dortmund poco después de dar su primera asistencia

El Borussia Dortmund dejó escapar de una manera casi increíble una ventaja de 2-0 ante el Werder Bremen. El equipo del técnico Niko Kovac se puso por delante a diez minutos del final y poco después alcanzó el 2-0 gracias a una asistencia de Joey Veerman. Justo antes del final, Ludovit Reis marcó el gol que recortó distancias, tras lo cual una torpe falta de Veerman en el tiempo de descuento dio pie al empate de Niclas Füllkrug: 2-2.

En el Dortmund, Veerman tuvo que conformarse con un papel de suplente. El internacional neerlandés entró a veinte minutos del final en sustitución de Jobe Bellingham. En el Werder, los neerlandeses Youri Regeer y Reis formaron el doble pivote.

Las grandes ocasiones escasearon muchísimo en la primera parte. No fue hasta cerca del descanso cuando los aficionados en el Signal Iduna Park pudieron soñar de verdad con el gol inicial, pero el libre directo de Marcel Sabitzer se estrelló en el larguero y el delantero Maximilian Beier se topó de cerca con el guardameta Karl Hein.

Hein siguió frustrando al Dortmund también tras el descanso con paradas a los intentos de Serhou Guirassy, Nico Schlotterbeck y Ethan Nwaneri. El Werder también pudo golpear por medio del exdelantero del Dortmund Füllkrug, que no logró superar la pierna estirada de Gregor Kobel.

A diez minutos del final, el Dortmund rompió por fin el empate. El suplente Konstantinos Karetsas puso el balón de maravilla para Guirassy, que a su vez cedió para el ex del PSV Fábio Silva. El disparo mordido del portugués fue prolongado hasta la red por Daniel Svensson: 1-0.

El bloqueo ya se había roto y, en gran parte gracias a Veerman, el Dortmund amplió su ventaja hasta el 2-0. El ex del PSV puso un córner con precisión en la cabeza de Schlotterbeck en el segundo palo, y parecía sentenciar el partido. Fue la primera asistencia de Veerman en la Bundesliga.

Sin embargo, el Dortmund acabó tirándolo todo por la borda. El Dortmund dio demasiado espacio a Reis y vio cómo el jugador de Haarlem fusilaba a puerta a través del palo interior. Se añadieron seis minutos y en ellos fue precisamente Füllkrug quien marcó el empate.

Veerman cometió una falta con una entrada tardía sobre Mitchell Weiser y concedió un libre directo en una zona peligrosa, a unos 23 metros de la portería, además de ver la amarilla. Marco Grüll colgó el balón hacia Füllkrug, que apareció sin marca, cabeceó a la red y celebró con efusividad ante su antiguo club: 2-2.



