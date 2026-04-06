Jnabri sobre la estrella del Real Madrid: «Un gran jugador»

Sergi Gnabry, estrella del Bayern de Múnich, ha afirmado que el próximo enfrentamiento de su equipo contra el Real Madrid, en la Liga de Campeones, es el evento más destacado del mundo del fútbol en estos momentos, y ha destacado su gran entusiasmo por afrontar este reto.

El Bayern de Múnich visitará al Real Madrid en el estadio de Bernabéu mañana martes por la tarde, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Gnabry declaró al diario español «AS», según recoge el diario alemán «Sport Bild», que los partidos del Bayern contra el Real Madrid son «el tema de conversación número uno en el mundo del fútbol», y añadió que todos sus amigos y su familia no paran de hablar del encuentro, lo que aumenta su entusiasmo y expectación por disputar los dos partidos.

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El internacional alemán explicó que siente mucha emoción antes de este enfrentamiento, y confirmó su deseo de disputar los dos partidos contra el equipo blanco.

Janabry se refirió en sus declaraciones al ambiente del estadio Santiago Bernabéu y reveló su opinión sobre la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, por quien mostró su admiración, afirmando que es un jugador magnífico y que le tiene un gran respeto.

«Es un gran jugador, y quizá reciba críticas de algunos, pero lo he visto varias veces y es una persona muy agradable», afirmó, subrayando que ha demostrado una y otra vez su calidad sobre el terreno de juego.

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Gnabry también señaló que su antiguo compañero David Alaba tomó la decisión correcta al fichar por el Real Madrid, dado el ambiente especial que ofrece el club español.