El PSV buscará este domingo ante el SC Cambuur resarcirse de la derrota por 1-2 frente al Club Brujas en la Champions League. Peter Bosz sabe qué jugadores saldrán de inicio en el partido, que comenzará a las 16:45 en Leeuwarden.

Matej Kovar defenderá la portería ante el Cambuur. No hay sorpresas en defensa: los titulares, de derecha a izquierda, serán Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo y Filip Kostic. Este último lo pasó especialmente mal el miércoles ante Carlos Forbs, pero tendrá una nueva oportunidad.

Bosz apuesta por los habituales en el centro del campo del PSV. Kodai Sano, que marcó contra el Brujas, Guus Til y Mauro Júnior saldrán de inicio en el Kooi Stadion de Leeuwarden.

Ivan Perisic sufrió una herida en la cabeza contra el Brujas, llevó un vendaje y no está en condiciones de entrar en la convocatoria. Esmir Bajraktarevic será su sustituto, mientras que Sven Mijnans y Ruben van Bommel completarán la delantera del equipo de Eindhoven.

Alineación del SC Cambuur: Jansen; Bouah, Baouf, Van Duijl, Costarelli; Maertens, Souren, El Arguioui; Ceka, Binder, Hamache.

Alineación del PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Jr., Til, Sano; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel.