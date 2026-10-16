Cerraron el acuerdo Jude Bellingham y el Real Madrid para renovar el contrato que une a ambas partes hasta el 30 de junio de 2031, de modo que la estrella inglesa continuará su trayectoria con el conjunto blanco durante más años.

Bellingham se incorporó al Real Madrid en el verano de 2023 procedente del Borussia Dortmund y firmó entonces un contrato que se extendía hasta el final de la temporada 2028-2029, antes de que ambas partes acordaran prolongarlo mediante el nuevo contrato.

Según el diario español "As", el internacional inglés también recibirá una mejora en su contrato, acorde con su importancia e influencia dentro del campo, además del gran peso que ocupa en la plantilla del Real Madrid.

Bellingham ha demostrado desde su llegada que es un futbolista excepcional, capaz de liderar el vestuario, en un momento en el que el equipo busca una figura de liderazgo que asuma la responsabilidad como relevo de jugadores como Dani Carvajal, Luka Modric y Toni Kroos, que tuvieron un peso y una presencia enormes en el grupo. El equipo necesitaba una personalidad destacada que fuera su cara visible, como ocurrió en años anteriores.

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Las negociaciones comenzaron en la última parte de la temporada pasada y hubo un entendimiento total desde el inicio de las conversaciones, ya que Bellingham siente un vínculo cada vez mayor con el Real Madrid y con la vida en la capital española, algo que la afición del club blanco conoce perfectamente.

Nadie duda del compromiso del jugador, y su rendimiento dentro del campo y su capacidad para motivar a sus compañeros despiertan la admiración de los aficionados del Santiago Bernabéu.

El futbolista inglés ha recuperado el nivel que mostró en su primera temporada, pues tras la final de la campaña pasada, y una vez superados los problemas de hombro que le obligaron a pasar por el quirófano, su rendimiento comenzó a mejorar de forma progresiva, algo que confirmó durante el Mundial.

Cabe recordar que Bellingham retrasó la operación para poder ayudar al Real Madrid en los momentos difíciles, pero esa decisión acabó repercutiendo negativamente en su nivel dentro del campo.

La llegada de Mourinho supuso el regreso de Bellingham a una posición en la que se siente cómodo, ya que obtuvo libertad de movimientos por detrás de Kylian Mbappé, lo que contribuyó a la evolución de su nivel e incrementó especialmente su importancia dentro del campo.

Su papel también se vio reforzado gracias a lo que aporta en las facetas defensivas y por ser el primero en iniciar la presión sobre el rival, una virtud que adquiere una gran relevancia en el fútbol moderno.

La destacada actuación que ofreció Bellingham durante el Mundial contribuyó asimismo a reforzar su posición en la selección inglesa.

Después de que Bellingham atravesara dificultades en su relación con Tuchel, se ha convertido en un jugador imprescindible en la selección, algo que confirman los ocho goles que marcó en el Mundial.

Durante la presente temporada, el jugador ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias en LaLiga.



